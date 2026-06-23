Bine, jucau și ei pe la echipe mari și de aia nu le era frică. Bineînțeles, păi tocmai de asta spun. Jucătorii noștri trebuie să joace în străinătate, la echipe bune, să se impună. Iar naționala va fi, astfel, mai puternică.

S-a simțit o tresărire la primele două meciuri cu Hagi selecționer, sper să ne țină. Da, e altceva. Cred că din punct de vedere al al mentalității. Gică asta a vrut, asta a spus el de la început, că va încerca să schimbe un pic mentalitatea jucătorului român. Vrea să să fie exact cum a fost pe vremea lui, când cei din „generația de aur” n-aveau teamă de nimic, jucau de la egal la egal cu orice echipă. Cred că asta vrea să implementeze în primă fază. Plus că a lucrat cu foarte mulți jucători, mulți știu ce își dorește Gică Hagi. Singurul inconvenient este faptul că la echipa națională ai destul de puține zile în care poți să lucrezi. Dar o schimbare de atitudine și de exprimare s-a văzut la națională.

Ai speranțe să ajungem și noi la Mondialul din 2030? Speranța moare ultima, de ce să nu sperăm? Acum... să vedem. Depindem de mulți factori. Să vedem și dacă Gică reușește să implementeze ceea ce își dorește să joace, depinde foarte mult și de jucătorii noștri, de forma lor de de moment... Important este ca ei să joace la echipe puternice, la echipe unde se impun. Iar dacă joacă în străinătate și dacă au evoluții constant bu ne, automat și echipa națională are de de câștigat.

Ionel Dănciulescu (49 de ani), fost golgheter al României când juca pentru Dinamo și actualmente analist sportiv, a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre șansele României de a ajunge la Mondialul din 2030 și despre marea schimbare pe care vrea să o aducă Hagi la națională.

Daniel Chiriță se bate în Gala RXF (azi, de la 20:00, pe VOYO). Ce i-a spus soția, cu cine s-a antrenat + Cine e adversarul de temut

Patru nume „de calitate” pentru națională

Pe cine ne-am baza pentru Euro și pentru Mondialul următor?

Pentru Euro, să-l așteptăm și pe Bîrligea, sper să să nu mai fie accidentat, cum a fost sezonul ăsta, pentru că e un jucător de calitate. Apoi, Louis Munteanu. Mă bucur mult că s-a impus în Statele Unite, după un început mai complicat, cu accidentarea pe care a avut-o. Avem jucători de calitate.

Îi avem și pe Ianis Hagi, pe Rațiu. În defensivă, stăm destul de bine. Poate vor mai apărea anumiți jucători. Într-un interval scurt de de timp, deja au mai apărut niște tineri. Baza o avem. Acum trebuie să vedem cum va reuși Gică să... ungă mecanismul ăsta de la națională, pentru că aici nu există timp pentru construcție. Aici ai nevoie de rezultate...

Dănciulescu: "Îmi place Spania"

De actualul Mondial ce zici? Cam multe meciuri?

48 de echipe, 104 meciuri, îți dai seama că sunt destul de multe. La un moment dat te încurci în rezultate, în meciuri. Duminică m-am trezit la 7:00 să văd Japonia cu Tunisia, dar alea de la de la 3-4 dimineața n-ai cum să le mai vezi. Se marchează destul de multe goluri, și asta e bine pentru noi, cei care ne uităm.

S-a diluat competiția, fiind 48 de naționale?

Acum, doar cine nu vrea nu ajunge la Mondial. Dar mi se pare o chestie un pic aiurea ca Europa să aibă atât de puține locuri, iar din America de Sud să fie 7 din 10 la Mondial. E posibil așa ceva? Mi se pare o nedreptate.

Câte să se califice ca să fim și noi pe acolo?

Da, corect. Ne uităm la ăia care joacă acolo. Cred că vor ajunge pe la 60 de echipe. Banii dictează peste tot.

Pe vremea noastră, erau 24, după aia s-a făcut 32...

Țin minte Europeanul cu opt echipe, în '84, cu Mircea Lucescu selecționer.

Cu cine ții la Mondial? Ai vreo favorită?

Îmi place Spania, cu toate că în primul meci a dezamăgit, dar, probabil, turează mai greu motoarele. S-a și văzut apoi contra Arabiei Saudite că și-a revenit. E o echipă care se bazează foarte mult pe jocul combinativ. Îmi place Spania, jucători foarte buni, cu toate că, luați individual, nu sunt cei mai „wow” de la Mondiale, dar formează o echipă în adevăratul sens al cuvântului.