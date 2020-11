Balanescu e OUT! Ciprian Paraschiv ii ia locul fostului director general al 'cainilor'

Fostul director general al lui Dinamo, Bogdan Balanescu, a fost inlocuit cu Ciprian Paraschiv, presedintele lui Poli Iasi, in cadrul Comitetului Executiv FRF.

Marti, la Casa Fotbalului a avut loc Adunarea Generala a membrilor Ligii Profesioniste de Fotbal. Pe ordinea de zi a intalnirii s-a aflat alegerea noului reprezentant al cluburilor din Liga 1 in cadrul Comitetului Executiv al FRF. Ciprian Paraschiv, presedintele lui Poli Iasi si fostul director de dezvoltare din cadrul FRF, il va inlocui pe Bogdan Balanescu, presedintele lui Dinamo, in aceasta functie, dupa ce a primit 10 voturi in favoarea sa. Celelalt candidat, Ovidiu Costesin (CSU Craiova), a fost votat de doar sase cluburi din Liga 1. Cel mai probabil, dupa ce Balanescu a fost demis din functia ocupata la Dinamo, la inceputul lunii octombrie, fiind inlocuit cu spaniolul Alex Couto Lago, acesta va accepta oferta FRF de a se alatura echipei lui Razvan Burleanu, intr-un post de director.

Ciprian Paraschiv i se alatura astfel lui Valeriu Argaseala (FCSB) in randul reprezentantilor Ligii 1 in Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal, din care mai fac parte Razvan Burleanu (presedintele FRF), Gino Iorgulescu (presedintele LPF), Octavian Goga (reprezentantul fotbalului amator), Auras Brasoveanu (reprezentantul cluburilor de Liga 2), Marius Burca (reprezentantul cluburilor de Liga 2), Mihai Dascalescu (reprezentantul cluburilor din Liga 3), Florea Spinu (reprezentantul cluburilor de Liga 3), Catalin Cighir (reprezentantul cluburilor cu activitate exclusiva de copii si juniori), Cristian Vornicu (reprezentantul cluburilor de futsal), Alin Cioban (reprezentantul cluburilor de fotbal feminin), Kyros Vassaras (presedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor), Emilian Hulubei (presedintele Sindicatului Fotbalistilor AFAN) si Mihai Stoichita (presedintele Comisiei Tehnice a FRF).