Spaniolii le fac pe plac fanilor! Principalul 'inamic', indepartat de la Dinamo! Cine vine in locul lui Balanescu

Noul finantator de la Dinamo, Pablo Cortacero, nu ar mai dori sa continue colaborarea cu Bogdan Balanescu.

Dinamovistii i-au cerut dimisia lui Balanescu de mai multe ori in ultimul timp. Acum, Directorul general al echipei din Stefan cel Mare a fost pus pe liber si nu a avut niciun cuvant de spus in transferurile pe care Cosmin Contra le-a facut.

Suporterii i-au cerut lui Pablo Cortacero sa il demita pe Balanescu, dar spaniolul nu l-a concediat ci i-a luat puterea de decizie. De transferurile echipei se ocupa acum Rufo Collado, directorul sportiv, si Cosmin Contra. Dinamo nu il concediaza deocamdata pe Balanescu, deoarece este in Comitetul Executiv al FRF, iar la echipa de club are doar sarcina de a semna acte, potrivit Gazeta.

Schimbarile din interiorul clubului continua ala Dinamo. Dorin Serdean a fost pus in functia de director executiv, iar saptamana viitoare va fi prezentat oficial de club. El este in anturajul conducerii lui Dinamo si s-a implicat in vanzarea echipei. La echipa sunt asteptati mai multi spoanioli care vor ocupa functii in cadrul departamentului de marketing. Cu toate astea, omul din spatele lui Dinamo este Juan Jose Melero Marin, omul care a reusit sa il aduca pe Contra inapoi la echipa.