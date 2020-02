Primire FANTASTICA pentru noul presedinte! Au dat cu ARTIFICII si au aprins torte! Cum l-au primit fanii lui Poli pe Cirpain Paraschiv

Fostul director de dezvoltare al FRF a revenit acasa, la Iasi, pentru a prelua conducerea lui Poli.

Fost capitan al echipei locale, Paraschiv continua sa fie un favorit al fanilor. Suporterii lui Poli l-au primit cu torte si artificii!



"M-am intors acasa. Avem suporteri frumosi, extraordinari. E o atmosfera cum am avut si cand eram jucator. M-as bucura sa revad in Copou suporteri in numar mare", a spus Paraschiv.



Paraschiv a fost cadru didactic la Universitatea de Medicina dupa ce s-a lasat de fotbal, apoi a intrat in echipa manageriala a Federatiei, alaturi de Razvan Burleanu.