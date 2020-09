BREAKING NEWS | Continua schimbarile la Dinamo! Cine il va inlocui pe Balanescu la conducerea clubului din Stefan cel Mare

Dinamo este intr-un proces de transformare dupa sosirea investitorilor spanioli.

Pe langa aducerea lui Cosmin Contra pe banca tehnica si transferurile unor jucatori trecuti pe la cluburi importante din Spania, Pablo Cortacero intentioneaza sa schimbe si staff-ul administrativ al clubului.

Potrivit Telekom Sport, Bogdan Balanescu va fi schimbat din functia de director general. In locul lui va fi adus spaniolul Alex Couto Lago, care va fi in tribune la meciul cu UTA Arad, programat de la ora 21:00 si care va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Desi nu este un personaj cunoscut in Romania, Alex Couto Lago a colaborat cu multe cluburi si publicatii de sport din Spania, fiind licentiat in economie si business.

"Sunt antrenor de fotbal cu licenta UEFA Pro. Am antrenat la SD Ordenes, SD Compostela, Atletico Ribeira si Montaneros de A Coruna. De asemenea, am colaborat cu numeroase publicatii. In prezent, fac consultanta si lucrez cu diferite cluburi, dar si cu antrenori", a declarat acesta, potrivit Institutofutbol.com.

Ce se intampla cu Balanescu

Desi nu va mai fi director general, Bogdan Balanescu va ramane la Dinamo. Cel mai probabil acesta va fi numit secretar general pe relatia clubului cu LPF si FRF.

Un interviu amplu, realizat in exclusivitate cu Pablo Cortacero, va fi disponibil in aceasta seara pe www.sport.ro. Ce urmeaza la club, cum arata revolutia de Europa si ce se intampla cu transferurile, aflati luni din primul interviu acordat de spaniol in Romania, exclusiv pe www.sport.ro!