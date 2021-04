"Nu mi-am reziliat niciun contract!" Cristea a vorbit pentru prima oara despre scandalul monstru de la Iasi. Ce spune de plecare

Andrei Cristea nu vrea sa renunte la acordul cu Poli Iasi, desi antrenorul Napoli i-a transmis ca nu se mai bazeaza pe el.

Cristea, exclus din lot deitalian, spune ca isi va lua cateva zile pentru a se linisti. Cel mai probabil, atacantul asteapta finalul sezonului pentru a vedea in ce directie o ia echipa si cine va veni antrenor.

"Sunt cu familia acum. Nu am reziliat niciun contract, din contra! Eu sunt sub contract cu Poli Iasi si nu am ce sa comentez mai mult. Vreau sa ma linistesc o perioada. Suntem suparati cu totii, nu doar Ciprian Paraschiv", a spus Cristea pentru Fanatik.

Ieri, presedintele Ciprian Paraschiv atragea atentia asupra problemelor grave de la Poli, care e ultima clasata din Liga 1. Lupta pentru conducerea clubului pune in pericol viitorul lui Poli.

"Chiar vreau sa-i avertizez public pe cei care-si doresc raul echipei acum: o sa va omoare lumea cu pietre pentru ceea ce faceti in acest moment. In acest moment, e nevoie si de spalatoreasa la echipa. Nu stiu pe cine mai au de dat afara.

M-as astepta pe cei 3 portari, ca sa le iasa planul. Cand tu renunti la doi jucatori exponentiali ai Iasului, sabotajul este foarte clar. O sa va omoare lumea cu pietre, nu va bateti joc. Nu stiu daca s-au reziliat contractele, stiu ca n-au fost inclusi in lot, s-a mers pe varianta ori antrenorul, ori jucatorii.

Trebuie sa fim uniti cu totii, daca dorim sa ne salvam. Pare din ce in ce mai evident ca unii nu-si doresc acest lucru. E foarte greu. Cred in echipa, matematic se poate orice. Dar, in astfel de conditii, nu se poate face prea mult.

Singura arma pe care o avem este vestiarul. Daca si acolo s-au bagat si fac astfel de mizerii... imi pierd sperantele. As vrea sa scriu o carte dupa un an si 3 luni de stat la Iasi. Au desfiintat postul de presedinte, sunt in preaviz. Au desfiintat postul ofiterului de presa, pe cel al directorului sportiv, pe cel al referentului de marketing. Au dat afara cei mai buni jucatori.

Nu am nicio explicatie. E clar ca cei din Consiliul Director si Regele Solomon... eu asa ii zic [primarul Mihai Chirica] asa isi doresc. Lumea nu e proasta si vede ce se intampla. Fara o reforma totala, fotbalul iesean nu are niciun viitor", a spus Paraschiv.