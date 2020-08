Inca un atac DEVASTATOR al lui Florin Prunea la Negoita si Balanescu! Acuzatii incredibile: "Le-a furat banii! Au platit 20-30 000 de euro!"

Florin Prunea a revenit cu o noua serie de acuzatii la adresa fostilor conducatori ai lui Dinamo.

Fostul presedinte al clubului acuza in continuare situatia de la club si a facut o noua serie de dezvaluiri cu Balanescu in prim-plan. Prunea a povestit un episod in care Bogdan Balanescu s-a ascuns de sponsorii lui Dinamo la un meci cu FCSB, dupa ce acestia au platit o gramada de bani pe lojele de pe Arena Nationala.

"Suporterii s-au saturat de pocnitorile care au fost in ultimii ani. Anul trecut s-au vandut toate lojele, vorbim de 300 000 si ceva de euro. Nu vorbim de altcineva, vorbim de patron si Balanescu. S-au jucat 3 meciuri, nu e normal sa dai banii inapoi suporterilor.

Sponsori care au luat lojele, au stat 3 meciuri si au platit 20-30 000 de euro.

Balanescu, la meciul cu Steaua cand am castigat cu 2-1 nici nu a fost la meci, s-a ascuns. Se ascundea pe acasa. Am ajuns la stadion si am intrebat unde e. Nu a venit ca il cautau sponsorii pe la tribuna. Oameni care au fost pe langa Dinamo si in afara ca au cumparat lojele, au dat bani pentru Dinamo.

Pleaca Danciulescu si ramane Balanescu. Cum e asta? Sa ma mai lase si o parte a suporterilor, ca la meciuri merg cu el in masina", a spus Florin Prunea la Digi Sport.