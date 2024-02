„Rotaru căuta antrenor în minutul 83!” Petev, ca și plecat de la Universitatea Craiova?

Bogdan Bălănescu, directorul general de la FC Voluntari, a susținut că are informații că în timpul meciului din Bănie patronul oltenilor dădea telefoane pentru a-i găsi un înlocuitor lui Ivaylo Petev.

Bălănescu susține că Rotaru caută deja înlocuitor pentru Petev

„E un rezultat nedrept. Am primit al doilea gol în minutul 85, la o fază fixă. De fapt ambele goluri au fost din faze fixe. Am început meciul temători, cred că n-am trecut centrul terenului până la primul gol al Craiovei, după care echipa a căpătat încredere, am avut posesie, la 1-1 am avut o ocazie mare a lui Dumiter.

Mă deranjează un singur lucru, un singur aspect, că domnul Rotaru îl ironizează într-un fel pe Nicolae Dică și, peste toate greșelile de arbitraj, vorbesc stric de analiza jocului de fotbal, dânsul, și eu așa am informații, cred că în minutul 83 căuta antrenor”, a spus Bogdan Bălănescu, potrivit Fanatik.

Ivaylo Petev a semnat cu Universitatea Craiova în luna noiembrie a anului 2023, înlocuindu-l pe Corneliu Papura, care îi luase locul lui Laurențiu Reghecampf.

În cele aproximativ patru luni petrecute la Universitatea Craiova, Petev a strâns 13 meciuri, obținând în medie 1.69 puncte pe meci.

Antrenorul bulgar are contract cu clubului lui Mihai Rotaru până în vara anului 2026.