"Ei sunt VIITORUL clubului!" Anuntul lui Bogdan Balanescu despre VANZAREA lui Dinamo! Ramane Gigi Multescu? 

Sunt deja luni bune de cand se asteapta preluarea lui Dinamo de catre spanioli.

Dupa ce reprezentantii spaniolilor interesati sa cumpere Dinamo au ajuns la Bucuresti si s-au intalnit cu minstrul Marcel Vela, suporterii au sperat ca situatia clubului este pe cale sa se rezolve, iar Dinamo va avea o noua conducere. Bogdan Balanescu a comentat in exclusivitate pentru www.sport.ro aceasta posibilitate.

"Presa asteapta de 2 ani pe cineva. Spaniolii nr. 1, spaniolii nr. 2. Vad ca s-au prezentat, i-am vazut intr-o poza cu domnul Marcel Vela. Cand o sa ii vedeti intr-o poza cu Ionut Negoita, sa ma anuntati si pe mine. Actiunile clubului Dinamo sunt detinute de o firma, iar acea firma sau reprezentantii sai discuta despre vanzarea clubului.

Din punctul meu de vedere, eu astept pe oricine doreste binele clubului Dinamo si salvarea acestui brand si a acestei echipe. Cred ca viitorul acestui club este programul DDB", a declarat directorul general al lui Dinamo.

Bogdan Balanescu a analizat si situatia jucatorilor, despre care spune ca trec printr-o perioada de blocaj psihologic.

"Jucatorii trebuie sa salveze echipa prin joc. Trebuiau sa o faca si pana acum, dar din diferite motive sau cauze au facut-o doar uneori. Nu uitati ca tot acesti jucatori au invins FCSB-ul, au invins Astra. Nu mai departe de acum cateva luni. Nu cred ca jucatorii de la Dinamo sunt lipsiti de valoare. A fost doar un blocaj mental provocat de ratarea calificarii in play-off.

Ma tem mai mult de factorul psihologic dupa aceasta perioada de izolare, decat de jocul lor. Dupa ce aflam rezultatele retestarii, vom inaspri si mai puternic regimul de cantonament. Vom stabili impreuna cu jucatorii si cu staff-ul lui Gigi Multescu ce se va intampla. Apropo, Multescu nu si-a dat demisia si nu a spus vreodata ca nu vrea sa conduca echipa sau sa munceasca pentru Dinamo", a incheiat Balanescu.

Dinamo se afla pe locul 13 din 14 in play-out-ul Ligii 1, dar are cu 4 jocuri mai putin decat ar fi trebuit sa inregistreze in acest moment. 'Dublele' cainilor cu Hermannstadt si Chindia au fost amanate din cauza focarului de coronavirus aparut la clubul din Soseaua Stefan cel Mare.