DDB-ul nu il mai vrea pe Balanescu in cadrul clubului Dinamo! "Daca isi doreste sa mai fie in cadrul clubului, sa iasa in fata la o discutie cu suporterii"

DDB nu il mai doreste pe Bogdan Balanescu in cadrul clubului daca acesta nu va sta la o discutie cu suporterii dinamovisti.

Cei din programul DDB nu il mai doresc pe Bogdan Balanescu in cadrul clubului. Alexandru Conovaru, reprezentantul DDB a declarat ca Bogdan Balanescu ar trebui sa iasa in fata, la o discutie cu suporterii pentru a-i convinge ca se va tine de toate promisiunile facute.

"In ceea ce priveste DDB-ul, noi nu ne-am mai dori ca Bogdan Balanescu sa mai fie in cadrul clubului. Daca isi doreste sa mai fie in cadrul clubului, sa iasa in fata la o discutie cu suporterii si sa discute. Numai ca el nu face lucrul asta. El e undeva in spate tot timpul, promite niste lucruri si nu prea se tine de ele. Ceea ce s-a tot intamplat la Dinamo in ultima vreme.



Danciulescu era cea mai importanta imagine a clubului. O sa vedem. S-ar putea ca Danciu sa revina. Eu am in cap ceva legat de genul asta, sa vina din partea noastra

Dupa ce Cosmin isi va cladi cat de cat echipa pentru turul acestui campionat sau mult spus turul, pentru ca va reincepe imediat. Dupa ce vom incropi o echipa cu care sa luptam la un anumit nivel, atunci cu siguranta va exista o transparenta a clubului. Si mai ales o comunicare in ceea ce priveste suma investita cel putin in primul an al conducerii spaniolilor", a declarat Alexandru Conovaru la Digi Sport.