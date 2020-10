ULTIMA ORA! S-a implinit dorinta suporterilor dinamovisti! Bogdan Balanescu a fost pus pe LIBER de Dinamo!  

Fanii lui Dinamo au primit in urma cu putin timp vestea pe care o asteptau de cateva luni.

Considerat de dinamovisti principalul vinovat pentru parcursul dezastruos din ultimii ani, Bogdan Balanescu a fost demis in urma cu putin timp de noua conducere a 'cainilor', informatie confirmata de site-ul 'de casa' al alb-rosilor, RadioDinamo1948.

Bogdan Balanescu este vazut drept omul care a fortat plecarea lui Mircea Rednic din 'Groapa' si este acuzat de suporteri pentru rezultatele jenante din ultimul an si jumatate. Cu Balanescu sef, Dinamo a ajuns aproape de faliment si de retrogradarea sportiva.

Bogdan Balanescu a preluat mandatul de presedinte al clubului de la Alexandru David in aprilie 2019.

Balanescu a fost in conflict cu Mircea Rednic, apoi s-a certat cu managerul general numit in vara lui 2019, Florin Prunea. Mai multe legende ale clubului l-au criticat, la fel si suporterii din PCH, care i-au cerut in mai multe randuri sa-si paraseasca functia.



Tweet Dinamo Mircea Rednic Bogdan Balanescu Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!