Nu au avut ca sa ii faca! Balanescu a ramas la Dinamo pe alta functie! Ce post va ocupa

Bogdan Balanescu a fost scos din functia de director general, dar a ramas la Dinamo.

El a refuzat sa accepte schimbarea din functie si a cerut sa discute personal telefonic cu reprezentantul spaniolilor. Alex Couto este noul dirtector general al clubului, iar ibericii i-au propus lui Balanescu sa ocupe functia de secretar general, functie pe care a mai fost in trecut. Pablo Cortacero nu a putut veni in Romania pentru a lua aceasta decizie, iar Cornel Dinu, Cornel Talnar, Constantin Eftimescu si Cristi Hildan au decis sa il inlature din functie pe Bogdan Balanescu.

Chiar daca pentru moment el ocupa o nou functie in cadrul clubului, Balanescu nu va ramane mult timp pe acest post. Aceasta a fost doar o masura pentru pentru ca noul director general sa se instaleze in functie. Potrivit doardinamo.ro, el va fi demis in aceasta saptmana, deoarece conducerea spaniola nu il mai doreste deloc la Dinamo.

