Cutremur la Dinamo inainte de marele meci cu FCSB! Spaniolii vor demiterea lui Balanescu! Ce reprosuri i-au adus

Actuala conducere a lui Dinamo doreste sa scape de Bogdan Balanescu, dar el cere sa ramana in continuare la echipa pe o alta functie.

Conducerea spaniola nu a fost multumita de transferurile care au salarii mari ale lui Diego Fabrinni (17 mii de euro pe luna), Ante Puljic (13 mii de euro pe luna), dar nici de cei care au o varsta inaintata precum: Janusz Gol (34 de ani) (16 mii de euro pe luna) si Adam Nemec (35 de ani) (14 mii de euro pe luna), potrivit TelekomSport. Fotbalistii mentionati anterior ar fi ajuns in Stefan cel Mare datorita relatiei cu impresarului cipriot Toni Anthoniu.

Bogdan Balanescu incearca sa ramana la club pe pozitia de secretar general, dar spaniolii au decis sa il puna in aceasta functie pe Constantin Eftimescu.

De cand echipa a fost preluata de iberici, clubul nu a avut evolutii bune in Liga 1. Dinamo este pe locul 12 in campionat cu doar 5 puncte. In ultima partida jucata, a pierdut pe teren propriu in fata lui UTA Arad cu 0-1.