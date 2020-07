"Protocol in functie de INTERESE!" Balanescu iese la ATAC si acuza rivalii din Liga 1! Cand vor fi RETESTATI dinamovistii

Situatia lui Dinamo inca este una critica in contextul pandemiei de coronavirus.

Dupa ce clubul Dinamo a fost carantinat in totalitate, inclusiv baza de la Saftica fiind inchisa, suporterii dinamovisti au acuzat tratamentul discriminatoriu la care au fost supusi jucatorii si staff-ul din 'Groapa' fata de alte cluburi din Liga 1. Dinamovistii considera nedrept faptul ca echipa lor a fost izolata total, in vreme ce alte cluburi la care au fost depistate cazuri au avut de infruntat decizii mai blande ale autoritatilor. Bogdan Balanescu a comentat in exclusivitate pentru www.sport.ro situatia.

"In momentul de fata este o situatie destul de grava si cred ca am ajuns la limita, dar suntem optimisti ca vom putea salva acest club in perioada imediat urmatoare. Vreau sa ii asigur pe toti ca Dinamo a respectat in totalitate protocoalele vizand izolarea la domiciliu. Chiar si in prima faza, cand a fost depistat pozitiv magazionerul, desi nu mi s-a parut normal sa fim izolati, pentru ca el nu a intrat in contact cu echipa.

Mi se pare ca acest protocol sau ordonantele date de Guvern nu au fost respectate de toata lumea, ci preferential si in functie de interese. La sfarsitul saptamanii trecute, un jucator de la Poli Iasi a fost depistat pozitiv, iar imediat echipa si tot staff-ul trebuiau sa intre in izolare 5 zile, dupa care sa se refaca testarea. Nu doar ca nu s-a intamplat asta, dar jucatorul a si jucat a doua zi (n.r. cu referire la Cabral, titular in partida Academica Clinceni - Poli Iasi). Nu mai inteleg nimic legat de rezultatele acestor testari.

La noi, cand cei 6 au iesit pozitiv, imediat am chemat o alta clinica la Saftica, jucatorii au fost retestati, rezultatele au fost din nou pozitive si toata lumea a intrat in izolare la domiciliu. Clubul Dinamo a respectat absolut toate normele. Nu cred ca exista club in Romania care sa testeze absolut toti angajatii. Am auzit pareri cum ca nu a fost testat personalul de la Saftica. Din contra, cred ca au fost mai multe testari la noi decat la unele echipe din Liga 1", a spus Bogdan Balanescu.

Oficialul dinamovist a anuntat si ca jucatorii alb-rosii vor fi retestati maine.

"Maine avem retestare la Saftica. Absolut toti jucatorii vor fi retestati si asteptam cu nerabdare noile rezultate, pe care le vom obtine maine seara, cel mai probabil. Daca ies negative, asa cum speram, vom putea sa ne reincepem activitatea", a adaugat Bogdan Balanescu.

Dinamo are nu mai putin de 4 meciuri amanate din cauza crizei de coronavirus si se afla in acest moment pe penultimul loc al clasamentului, pozitie care duce direct in Liga 2.