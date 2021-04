Zi importanta pentru fotbalul romanesc! Comitetul Executiv decide se ce va intampla cu regula U21! Ce regula care ar putea afecta antrenorii va fi schimbata

Regulile sunt pe cale sa se schimbe din nou in fotbalul din Romania.

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, ar putea sa arunce in aer toata Liga 1, daca va decide sa oblige formatiile sa foloseasca 2 jucatori U21 timp de 45 de minute, asa cum s-a speculat in ultimul timp, in ciuda opunerii din partea cluburilor.



Din pacate, pana in acest moment, al doilea jucator U21 impus de FRF a fost mai degraba o defavoare adusa jucatorilor, care erau dese ori schimbati la cateva minute de la inceperea meciurilor. O alta modificare care ar putea fi facuta in CEX de astazi este legata de antrenorii fara licenta PRO, care nu ar mai fi lasati sa stea pe banca din sezonul urmator.

Cei afectati ar fi Ilie Poenaru (Academica Clinceni), Marius Croitoru (FC Botosani) si Andrei Prepelita (FC Arges). Ramane de vazut ce se va decide, insa nu mai devreme de ora 17:00, cand presedintele Razvan Burleanu va anunta in fata presei ce s-a decis in cadrul intalnirii.