FC Qatar Internațional. Gazda Cupei Mondiale din 2022 a naturalizat mulți jucători străini pentru a-și întări naționala

Qatarioții nasc din nou controverse, din cauza politicii de naturalizare a fotbaliștilor pentru echipa lor națională, așa cum au făcut înaintea Mondialului de handbal din 2015.

Economia Qatarului se află în primele 10 din lume, datorită încasărilor din vânzarea de petrol și gaze naturale, fiind pe locul al treilea la rezerve și al doilea la exporturi la acest ultim produs. La o populație de 2.8 milioane de locuitori, țara are un PIB nominal de 206 miliarde de dolari. Tamim bin Hamad Al Thani, Emirul din Qatar, are o avere estimată la 2.1 miliarde de dolari, și deține clubul de fotbal PSG și beIN Media Group, dar sponsorizeaza, prin Qatar Airways, FIFA, FC Barcelona, AS Roma, Boca Juniors, Bayern Munchen sau Al Sadd SC.

În 2004, a fost inaugurată Aspire Academy, o instituție sportivă performantă, care deține cluburile de fotbal Cultural Leonesa (Liga 3, Spania) și KAS Eupen (Liga 1, Belgia), unde qatarioții trimit tinerii din propria academie ca să câștige experiență. Progresul fotbalului din Qatar e remarcabil. În 2021, naționala a jucat 14 meciuri amicale, reușind nouă victorii (Luxemburg 1-0, Azerbaidjan 2-1, India 1-0, Oman 1-0, Croația B 3-1, El Salvador 1-0 și 3-2, Grenada 4-0, Honduras 2-0), două egaluri (Irlanda 1-1, Panama 3-3) și trei înfrangeri (SUA 0-1, Serbia 0-4, Portugalia 1-3). Naționala din Golful Persic este și campioana en-titre a Asiei, după ce a învins în finala AFC Asian Cup 2019 pe Japonia, cu 3-1, iar atacantul Almoez Ali a fost golgheterul competiției, cu nouă reușite.

Mulți jucători străini joacă pentru naționala Qatarului

Naționala Qatarului îl are selecționer pe spaniolul Felix Sanchez, care a mai trecut pe la academia lui FC Barcelona, Aspire Academy și reprezentativele de juniori U19 și U23 ale arabilor, el fiind ajutat de un staff-ul alcătuit din iberici și germani. În lot se găsesc mai mulți fotbaliști naturalizați, precum portarul Meshaal Barsham (Sudan) sau jucătorii de câmp Ro-Ro (Portugalia), Musab Kheder (Sudan), Bassam Al-Rawi (Iraq), Boualem Khoukhi (Algeria), Mohammed Waad (Iraq), Karim Boudiaf (născut în Franța într-o familie alegeriano-marocană), Ahmed Alaaeldin (Egipt), Mohammed Muntari (Ghana), Almoez Ali (Sudan) sau Eisa Palangi (Iran).

Alți jucători, precum Ahmed Suhail (fiul fostului internațional iraqian Suhail Saber), Abdulaziz Hatem (părinți din Sudan), Assim Madibo (părinți din Sudan), Akram Afif (părinți emigranți din Zanzibar în Yemen și apoi în Qatar), Ahmed Fatehi (părinți din Egipt), Ahmed Moein (părinți din Iran) sau Abdulrasheed Umaru (părinți din Ghana), sunt născuți în Qatar, dar din părinți străini, fiind imigranți la abia a doua generație.

Au o politică de a naturaliza cei mai buni jucători eligibili din Qatar Stars League

Qatar a investit masiv în aducerea de jucători pentru ridicarea nivelului Qatar Stars League, prima ligă de fotbal din această țară. În acest moment, aici antreneaza Xavi Hernandez, Laurent Blanc, Andrea Stramaccioni, Luis Castro sau Ze Ricardo, în timp ce printre vedete din teren se găsesc Javi Martínez, Santi Cazorla, Andre Ayew, Toby Alderweireld, Hernan Perez sau Aron Gunnarsson. Însă, arabii vor să aducă la echipa lor națională orice jucător străin valoros care e eligibil conform regulilor FIFA.

Jurnaliștii arabi cred că fotbaliștii Al Dokali Al Seyed (Libia), Ahmed Aboutrika (Egipt, fiul lui Mohamed Aboutrika), Edmilson Junior (Belgia), Lotfi Madjer (Algeria, fiul lui Rabah Madjer), Fahad Waad (Egipt), Guilherme (Brazilia), Abdelaziz Mitwali (Egipt), Lucas Mendes (Brazilia), Bahaa Ellethy (Egipt), Monkez Adi (Siria), Ivanildo Rodrigues (Brazilia), Ali Qadry (Iran), John Benson (Ghana), Babou Sidiki (Costa de Fildeș), Mohammed Alaaeldin (Egipt) sau Moataz Bostami (Iordania) pot să fie și ei naturalizați până la Mondialul din 2022.

În ultimii ani, la echipa națională au jucat mai mulți jucători născuți în alte țări, precum Rodrigo Tabata (Brazilia), Dame Traore (Franța), Ali Assadalla (Bahrain), Majdi Siddiq (Arabia Saudită), George Kwasi (Ghana), Ahmed Abdul Maqsoud (Egipt), Amine Lecomte (Franța), Rami Fayez (Iordania), Magid Mohamed (Sudan), Murad Naji (Algeria), Sebastian Soria (Uruguay), Omar Bari (Guinea), Luiz Junior (Brazilia), Ahmad Al-Khuwailid (Indonesia), Qasem Burhan (Senegal), Ali Afif (Somalia), Tresor Kangambu (RD Congo), Ibrahim Majid (Kuwait), Ilyas Bakur (Nigeria) sau Lawrence Quaye (Ghana).

Qatar nu este la primul scandal legat de lejeritatea naturalizărilor sportivilor

Cu o echipă plină de jucători născuți în alte țări, naționala de handbal masculin a Qatarului a jucat finala Cupei Mondiale din 2015, a terminat pe locul 8 la Jocurile Olimpice din 2016 și a câștigat edițiile din 2014, 2016, 2018 și 2020 ale Campionatelor Asiei. Pentru ediția găzduită chiar de Qatar, în 2015, oficialii au beneficiat de o prevedere din regulamentul IHF, ce le permitea să recruteze orice handbalist care nu mai jucase în ultimii trei ani pentru naționala țării sale.

Așa că Qatarul l-a pus selecționer pe spaniolul Valero Rivera și a naturalizat sportivi din Muntenegru, Bosnia, Franța, Spania și Cuba. Rezultatele nu au întârziat să vină, echipa învingând în grupe Brazilia (28-23), Chile (27-20), Slovenia (31-29) și Belarus (26-22) și pierzând doar contra Spaniei (25-28). Apoi, a bătut Austria (29-27), Germania (26-24) și Polonia (31-29) și pierdut greu finala contra Franței (22-25). Qatarioții au importat chiar și spectatori din Spania, care au fost aduși pentru a crea atmosferă în tribune, în condițiile în care handbalul nu se afla printre sporturile preferate în această țară. Opinia publică internațională a condamnat și naturalizările altor sportivi, precum alergătorii din Kenya sau halterofilii din Bulgaria, care au câștigat medalii pentru Qatar.

Peste 6.500 de muncitori străini, morți pe șantierele stadionelor pentru Cupa Mondială

Qatarul s-a mai aflat în centrul atenției și dintr-un alt motiv, mult mai macabru. Presa internațională a descoperit un număr de peste 6.500 de muncitori străini decedați pe șantierele stadioanelor care vor găzdui meciuri la Cupa Mondială din 2022. Cifrele au reprezentat doar decesele imigranților din India, Pakistan, Nepal, Bangladesh și Sri Lanka, în perioada decembrie 2010 - septembrie 2020, dar nu și a celor din Filipine sau Kenya, care trimit și ele foarte mulți muncitori în Qatar.

Cauzele deceselor ar fi temperaturile ridicate în care se lucrează, uneori peste 50°C, programul prelungit de lucru (până la 12-14 ore pe zi), neoferirea de materiale necesare pentru protecția muncii, depresia care duce la sinucideri sau alimentația defectuoasă și stresul. Deși morțile au fost prezentate ca survenind din cauze naturale, multe ONG-uri și Organizatia Internaţională a Muncii din cadrul ONU a cerut remedierea rapidă a problemelor.

Qatar, acuzată de cumpararea dreptului de a găzdui competiția

Atribuirea competiției unei țări, unde temperaturile ajung vara frecvent la peste 50°C, a dus la mutarea CM 2022 în perioada noiembrie - decembrie, fapt ce va da peste cap toate întrecerile naționale și continentale, un alt motiv pentru care a fost criticată aspru trimiterea Mondialului în Qatar și au apărut acuzații de corupție.

De-a lungul ultimilor 10 ani, presa mondială a dezvăluit că există suspiciuni rezonabile că țara arabă și-a cumpărat dreptul de a găzduit Cupa Mondială din 2022, prin mituirea unor înalți oficiali ai FIFA. Qatarioții i-ar fi dat 2 milioane de dolari lui Jack Warner, vicepreședintele FIFA și președinte al CONCACAF, iar suma de 1.5 milioane de dolari ar fi fost împărțită de reprezentanții unor federații africane cu drept de vot, în timp ce alte ajutoare ar fi fost acordate altor federații din țări mai sărace, prea a le câștiga sprijinul.

Conform dezvăluirilor jurnaliștilor de la The Sunday Times, televiziunea de stat Al Jazeera oferise 400 de milioane de dolari pentru drepturile de transmisie ale CM 2022, cu doar 21 de zile înaintea anunțării tării gazdă a competiției, condiția fiind ca Qatar să găzduiască turneul final. Deși FIFA și UEFA au negat acuzațiile, președinții Sepp Blatter, Michel Platini, Jerome Valcke (secretarul general al FIFA), dar și alți numeroși oficiali au fost arestați, puși sub acuzare, condamnați pentru acte de corupție și suspendați din activitatea sportivă.