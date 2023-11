Șase tricouri ale lui Lionel Messi de la Cupa Mondială vor fi scoase la licitație. Ce s-a întâmplat cu al șaptelea e neașteptat

În urma acestui succes, starul lui Inter Miami a cucerit al optulea Balon de Aur și urmează să bifeze o nouă bornă importantă, chiar dacă nu pe plan sportiv.

Șase tricouri purtate de Lionel Messi la Cupa Mondială 2022 din Qatar, estimate la 10 milioane de dolari, vor fi scoase la licitaţie în decembrie a anunţat casa de licitaţii Sotheby's.

Este vorba despre tricourile pe care căpitanul campionilor mondiali le-a purtat în primele reprize ale meciurilor din grupă şi cele purtate ulterior în meciurile eliminatorii împotriva Olandei, Croaţiei şi Franţei, ultimul în finală.

Singurul tricou care nu va fi inclus în această licitație este cel din optimi, cu Australia, anunță SportBible.

Lionel Messi a promis că-i va da echipamentul mijlocașului Cameron Devlin, ceea ce s-a și întâmplat, imediat după ce a fost desemnat omul meciului.

Class from Messi ????

Keeping his promise to give @Socceroos midfielder @cammy_devlin his shirt after the game ????#FIFAWorldCup @Argentinapic.twitter.com/sBjm9AHkKz