Fara pasi gresiti in drumul spre Qatar: "Trei puncte cu Macedonia, nu avem ce discuta! Daca vrem calificare, trebuie sa batem diseara"

Meciul dintre Romania si Macedonia de Nord este programat in aceasta seara, de la ora 21:45, si va fi transmis IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Cristi Munteanu, fostul portar de la Dinamo, Otelul si FC National, crede ca trebuie sa invingem Macedonia de Nord pentru a ne depune serios candidatura pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2022. Acesta spune ca partidele cu Macedonia, Islanda si Armenia trebuie pregatite si jucate pentru a lua toate puncte puse in joc, mai ales ca dispunem de jucatori aflati intr-o forma sportiva buna.

"De la meciul cu Macedonia trebuie sa asteptam trei puncte. Nu se accepta decat trei puncte! Nu avem ce discuta, trebuie victorie! Daca nu castigi cele trei puncte cu Macedonia, atunci cu cine le iei? Orice meci e greu, dar nu poti sa ai pretentii la calificare daca nu bati Macedonia, Islanda si Armenia si nu pui probleme Germaniei. Eu consider ca suntem favoriti in meciul din aceasta seara, desi ei sunt calificati la Euro 2020. Avem jucatori in forma, gen Stanciu, Ianis Hagi, Man, Mihaila, si asta trebuie sa ne dea sperante. S-a vorbit mult de meciul cu Germania, dar trebuie sa fim concentrati pe primul meci. Cel mai important e primul meci, avem timp sa ne gandim si la Germania. Vedem noi ce e si cu Germania, ca niciun meci nu a semana cu altul.

Radoi a pregatit meciul de la distanta, prin laptop, dar astea sunt vremurile, trebuie sa mergem inainte. Sunt convins ca va fi inspirat in alcatuirea echipei, pentru ca are deja exeperinta, fata de campania trecuta. Sunt sigur ca poate sa tina legatura cu staff-ul si sa ii motiveze pe jucatori si prin Skype. Radoi si Mutu sunt doi fosti jucatori foarte buni, care au facut performanta ca antrenori, in ultimul timp, desi au fost vremuri grele. Ne-au adus doua calificari la Europeanul de tineret, vor merge si la Olimpiada... Sunt tineri, au adus un suflu nou si au dat incredere multor jucatori tineri. I-au ajutat sa faca pasul la nationala mare, dar jucatorii trebuie sa confirme acum increderea acordata", a declarat Munteanu pentru Sport.ro.