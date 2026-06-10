Meciul de debut de la Campionatul Mondial din 2026 va fi Mexic - Africa de Sud. Partida va avea loc pe 11 iunie, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Mexic este una dintre țările gazdă de la această Cupă Mondială, iar primul meci se joacă pe stadionul „Azteca”, din Mexico City.

Guillermo Ochoa ar putea bate recordul înaintea lui Leo Messi și Cristiano Ronaldo

Guillermo Ochoa a fost selecționat în lotul lui Mexic la 40 de ani, iar această ediție a Campionatului Mondial este a șasea pentru portarul lui AEL Limassol.

Dacă va juca în meciul de joi, Ochoa va deveni primul fotbalist care a evoluat la șase ediții de Campionat Mondial și le va lua fața lui Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, pentru că Mexic joacă înaintea Argentinei și a Portugaliei.

Sports Mole a prezentat echipele probabile pentru duelul de debut Mexic - Africa de Sud, iar în poartă figurează legendarul goalkeeper mexican.

Englezii au pus accent pe competiția pe care o are Ochoa cu Raul Rangel (26 de ani) care este portarul titular al naționalei Mexicului și care a apărat în majoritatea meciurilor amicale din ultimii doi ani.

Echipele probabile:

Mexic: Ochoa; Sanchez, Montes, Alvarez, Gallardo; Gutierrez, Fidalgo, Pineda; Alvarado, Jimenez, Quinones

Ochoa; Sanchez, Montes, Alvarez, Gallardo; Gutierrez, Fidalgo, Pineda; Alvarado, Jimenez, Quinones Africa de Sud: Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokoena; Appollis, Foster, Moremi

153 de meciuri a strâns Guillermo Ochoa în poarta Mexicului de-a lungul carieri și este cunoscut pentru paradele sale fabuloase de la turneele finale.