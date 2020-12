Xavi a creat un "monstru" in Qatar! Faza reusita de jucatorii antrenorului catalan care aminteste de Barcelona lui Guardiola

Al-Sadd, echipa antrenata de Xavi, a castigat cu 4-1 impotriva lui Al-Gharafa, in ultimul meci din Qatar.

In minutul 90 jucatorii lui Xavi au creat o faza care aminteste de "Tiki-Taka" lui Pep Guardiola din perioada cand o antrena pe Barcelona, iar Bounedjah a finalizat dupa o combinatie de pase care a inceput din careul echipei fostului campion mondial. Golul a fost anulat in prima faza pe motiv de offside, dar dupa ce a primit indicatii in casca, centralul a revenit asupra deciziei si a validat golul 4 al lui Al-Sadd.

Echipa condusa de Xavi traverseaza o perioada buna in campionatul din Qatar si se afla pe primul loc in clasament cu 25 puncte dupa 9 etape jucate. De asemenea, Al-Sadd are o serie de 6 victorii consecutive.