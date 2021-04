I-a lasat pe toti muti! Executie de mare clasa a lui Cazorla in Qatar! Cum a putut sa inscrie

Desi ajuns la 36 de ani, Santi Cazorla continua sa impresioneze prin executiile sale de exceptie.

Mijlocasul spaniol a fost adus de fostul sau coleg de la echipa nationala Xavi la Al-Sadd la inceputul sezonului.

Fostul fotbalist al lui Arsenal si Villarreal este intr-o forma senzationala in Qatar. Cazorla a inscris 11 goluri si a oferit 10 pase decisive in 18 meciuri in acest sezon.

Ultima reusita a spaniolului a fost cu adevarat deosebita si a scos in evidenta calitatile sale tehnice peste medie. Cazorla a inscris al doilea gol al echipei sale in deplasarea cu Al Gharafa cu o 'panenka' de efect.

Santi Cazorla with a cheeky panenka to double Al-Sadd's lead! pic.twitter.com/OKmNbdzLqM — Qatar Football Live (@QFootLive) April 3, 2021

Al-Sadd a castigat cu 2-0 si s-a desprins la 11 puncte fata de echipa de pe locul 2 Lekhwiya.