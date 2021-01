BREAKING NEWS | Anuntul momentului in Romania! "Reghe pleaca in Qatar!" De ce ar fi refuzat-o pe Craiova

Laurentiu Reghecampf a ramas fara echipa dupa despartirea de Al Wasl.

Antrenorul a declarat vineri ca nu vrea sa se intoarca in Romania deocamdata, dar Dumitru Dragomir a spus ca este convins de faptul ca ii va lua locul lui Corneliu Papura, pe banca tehnica a oltenilor.

In aceasta dimineata, fostul presedinte al LPF a revenit cu o noua declaratie, dezvaluind ca Reghecampf are o oferta din alta tara si ca nu va veni la Craiova deoarece nu vrea sa se intoarca in tara acum, in contextul scandalului dintre sotia sa si Gigi Becali.

"Reghe pleaca in Qatar. Pana ieri stiam ca vine la Craiova, dar aseara am aflat ca pleaca in Qatar. Stiam ca Rotaru a fost in concediu in Dubai si ca au stabilit sa vina, dar acum Reghecampf a zis ca nu vrea sa se intoarca in Romania, in scandalul de aici", a declarat Dumitru Dragomir la DigiSport.