EXCLUSIV | "Poate prindem Germania si le dam iar 5!" :) Adrian Mutu, despre calculele calificarii la Campionatul Mondial din Qatar

Adrian Mutu a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport despre grupa Romaniei din preliminariile pentru Mondialul din 2022.

Selectionerul U21 este convins ca Mirel Radoi isi poate lua revansa in fata Islandei in preliminariile pentru Campionatul Mondial si mai mult, ar putea produce o surpriza placuta in meciul cu Germania.

Intr-o nota mult mai realista, Adrian Mutu a continuat si a spus ca pentru Romania, meciurile decisive vor fi cu Islanda si Macedonia de Nord:

"Eu cred cu tarie ca meciul cu Islanda a fost un moment nefericit si acum, in preliminarii, o sa iesim victoriosi in confruntarea cu ei. Germania e clar favorita, dar in fotbal nu se stie niciodata. Speram sa ii prindem ca acum multi ani, in Giulesti, si sa le dam 5.

In fine, ei sunt principalii candidati la locul 1, iar noi, Macedonia de Nord si Islanda ne luptam pentru locul 2.

Va fi un meci greu cu Macedonia de Nord. Acasa e cum e, dar acolo va fi un meci greu. Cu Germania, daca scoatem un punct acasa ar fi bine.

Mirel Radoi stie mai bine, dar cred ca ar trebui sa se concentreze bine pe meciurile cu principalele contracandidate. Cel mai important e sa incepem bine cu Macedonia", a spus Adrian Mutu, la Ora Exacta in Sport.

Adrian Mutu: "Depinde de ce moral vom avea dupa meciul cu Germania"

Selectionerul U21 spune ca ar fi extrem de important pentru Romania ca in al doilea meci, pe teren propriu cu Germania, sa nu incaseze o infrangere usturatoare:

"Depinde si cum iti ia Germania moralul, pentru ca daca iti da multe, ti-l ia de tot. Daca reusim sa facem un joc bun si sa pierdem la un gol diferenta, e important pentru noi. Nu mai spun daca reusim sa scoatem punct sau puncte pe teren propriu, ar fi un lucru extraordinar.

Daca ar obtine maximum din aceste meciuri, cred ca vom fi calificati", a mai spus Mutu.

Grupa Romaniei din preliminarii:

1. Germania

2. Romania

3. Islanda

4. Macedonia de Nord

5. Armenia

6. Liechtenstein

Tricolorii debuteaza pe 25 martie, pe teren propriu, cu Macedonia de Nord, iar pe 28 martie, Mirel Radoi va da piept, tot pe teren propriu, cu Germania.

