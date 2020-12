Se stie deja viitorul antrenor al Barcelonei? Xavi, inca un trofeu in Qatar. Seicii il ingroapa in bani ca sa ramana

Xavi Hernandez, antrenorul lui Al-Sadd, si-a trecut in palmares inca un trofeu.

Fostul mijlocas al Barcelonei este antrenor in Qatar, la Al-Sadd, din iulie 2019, dupa ce si-a incheiat cariera la echipa. La primul sezon ca manager, Xavi a castigat toate cele 4 trofee puse in joc, in afara de titlul in liga.

Echipa fostului campion mondial a cucerit Cupa Sheikh Jassim, Cupa Qatarului, Cupa Ooredoo si Cupa Amir. Finala ultimei competitii castigate a fost pe 18 decembrie, dar conteaza tot pentru sezonul 2019-2020. Al-Sadd a castigat impotriva lui Al Arabi, scor 2-1, dupa dubla lui Bounedjah.

Xavi viseaza ca intr-o zi sa antreneze la Barcelona, dar in acelasi timp respecta munca pe care o face Ronald Koeman la echipa.

"Nu am ascuns niciodata intentia de a antrena Barca, este visul meu. As vrea, dar nu stiu cand si cum. Acum ma descurc foarte bine, ma distrez in Qatar, ne descurcam foarte bine, este o experienta plina de satisfactii. Si aici exista presiune. Al Sadd este ca Barca, trebuie sa castigam de fiecare data. Va rog sa retineti: nu cer sa fiu antrenor al Barca si, mai mult, trebuie sa-l respectati pe Koeman, care este o figura fantastica in istoria Barcelonei.

Daca presedintele Barcei, oricine va fi el, are nevoie de mine, voi fi mereu acolo. La fel ca Bartomeu, care m-a sunat si caruia i-am explicat situatia mea personala si profesionala. Voi fi mereu gata sa ascult, sa il ajut pe viitorul presedinte, dar astazi antrenorul este Koeman si merita credit si timp" explicat Xavi intr-un interviu pentru El Periodico .

