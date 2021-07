Presedintele Federatiei Franceze a vorbit despre viitorul lui Deschamps! Care sunt sansele ca antrenorul sa fie pe banca tehnica si la Campionatul Mondial din Qatar

Deschamps este selectionerul Frantei din 2012.

Franta a terminat in fata Germaniei si Portugaliei in Grupa F de la Euro 2020 si a jucat contra Elvetiei, in optimile competitiei, chiar pe National Arena. Elevii lui Deschamps au fost invinsi la penalty-uri, 5-4, dupa ce au condus cu 3-1. Dupa acest esec, criticile s-au indreptat catre Mbappe, jucatorul care a ratat ultimul 11 metri, si selectionerul Frantei.

Insa viitorul lui Deschamps pe banca tehnica a "cocosilor galici" este asigurat. Presedintele Federatiei Franceze de Fotbal a fost intrebat daca antrenorul va face parte din campania de calificare la Campionatul Mondial din 2022 si daca va conduce echipa la turneul final. Noel Le Gaer a raspuns, fara ezitari, ca viitorul lui Deschamps este la carma nationalei Frantei.

"Raspunsul este da. Am vorbit pe larg in Guingamp. Intrebarea a fost solutionata in trei minute. Vointa lui de a continua este foarte puternica, a mea este la fel. Am numai stima pentru el, cred ca si el simte acelasi lucru pentru mine si Federatie", a declarat Noel Le Graet, pentru Le Figaro.

Presa internationala a zvonit ca urmatorul selectioner al Frantei va fi Zinedine Zidane. Mai ales ca Florentino Perez a confirmat ca fostul sau antrenor isi doreste sa fie tehnicianul care ii va pregati pe "cocosii galici".