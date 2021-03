Vali Lazar face SHOW in Qatar! Fostul fotbalist al lui Dinamo a inscris un HATTRICK iar echipa sa si-a UMILIT adversarul! VIDEO cu reusitele mijlocasului

Valentin Lazar a fost cel mai bun om al meciului dintre Al Shahaniya si Al Mesaimeer.

Fostul mijlocas al lui Dinamo a inscris un hattrick de exceptie, iar echipa sa Al Shahaniya a invins cu 5-1 in etapa cu numarul 19 din Liga 2 din Qatar.

Ajuns la 31 de ani, Lazar a marcat golurile de 2-1 si 3-1 in finalul primei reprize dupa faze asemanatoare. Fotbalistul crescut de Sportul a finalizat doua centrari din partea dreapta. In minutul 52 Lazar si-a desavarsit opera cu un sut superb cu piciorul stang sub bara.

Cu aceasta victorie Al Shahaniya ramane pe primul loc cu 42 de puncte in 19 etape, 3 mai mult decat ocupanta pozitiei secunde Al Shamal. Al Mesaimeer ramane pe locul 4 cu 29 de puncte.

Valentin Lazar a plecat la inceputul lunii octombrie de la Dinamo din postura de jucator liber de contract.

Lazar se poate lauda cu o prezenta in nationala Romaniei. In februarie 2015 jucatorul care a mai jucat in Romania la Petrolul, Chimia Brazi si Concordia Chiajna a fost folosit 24 de minute de Anghel Iordanescu intr-un amical cu Republica Moldova si chiar a reusit sa si marcheze.