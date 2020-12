El este "Baiatul de Aur" al Europei! Haaland si-a prezentat in Qatar trofeul pe care l-a castigat in fata rivalilor Davies si Ansu Fati!

Erling Haaland a cucerit trofeul Golden Boy 2020.

Atacantul in varsta de 20 de ani a fost desemnat in urma cu cateva saptamani cel mai bun tanar jucator din Europa. Haaland a fost premiat intr-o gala organizata luni seara la Doha, in Qatar, iar fotbalistul lui Dortmund s-a pozat cu trofeul castigat.

Norvegianul este unul dintre cei mai in forma jucatori din Europa. Dupa ce s-a transferat in Germania, atacantul a continuat sa marcheze pe banda rulanta, iar prestatiile exceptionale din Champions League l-au tinut la mare distanta de rivalii sai la fel de tineri, Ansu Fati sau Alphonso Davies, in clasamentul voturilor.

1. Haaland - 302 puncte.

2. Fati - 239 puncte.

3. Davies - 206 puncte

4. Sancho - 80 de puncte

5. Camavinga - 50 puncte.

Haaland se alatura unei liste selecte de jucatori care au reusit sa castige acest premiu, cum ar fi Kylian Mbappe, Leo Messi sau Kun Aguero. Norvegianul este de asemenea primul fotbalist din Europa de Nord care castiga acest titlu.

Pe retelele de socializare, Haaland a postat o fotografie alaturi de trofeul castigat cu mesajul: "Mandru!"