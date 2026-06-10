Din cauza războiului din Sudan, Al-Hilal Omdurman, formație pe care românul a preluat-o în august 2025, a început această campanie în Rwanda. În prima ligă din această țară s-a înscris echipa lui „Reghe“. Aici, Al-Hilal Omdurman a defilat și a rezolvat ecuația câștigării titlului cu mai multe etape înainte de final, în aprilie.

Laurențiu Reghecampf va ține minte sezonul 2025-2026 pentru restul vieții! Pentru că, în premieră, a reușit să câștige titlul cu aceeași echipă în două campionate.

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Al-Hilal Omdurman a câștigat derby-ul Sudanului și e campioană. Din nou!

Într-o răsturnare spectaculoasă de situație, în timp ce Al-Hilal Omdurman juca în Rwanda, autoritățile fotbalistice din Sudan au repornit campionat intern după o pauză de trei ani. Din cauza războiului civil din această țară, fotbalul fusese oprit în Sudan. Dar, începând din ianuarie 2026, prima ligă s-a reluat. Cu precizarea că echipele-fanion ale țării, Al-Hilal Omdurman și Al-Merrikh, au abordat sezonul regulat cu formațiile lor secunde. Pentru că titularii erau în Rwanda.

Odată cu startul play-off-ului din Sudan însă, atât Al-Hilal Omdurman, cât și Al-Merrikh s-au întors acasă. Și au mers „bară la bară“ în play-off, făcând maximum de puncte în primele șase etape. Astăzi, cele două rivale au ajuns față în față, în ultima rundă, în partida cu titlul pe masă.

Câștig de cauză a avut Al-Hilal Omdurman, scor 1-0. Singurul gol al meciului cu Al-Merrikh a fost înscris de Emanuel Flumo, în repriza a doua.

Așadar, în premieră, Laurențiu Reghecampf a câștigat două titluri, în același sezon. Primul în Rwanda, al doilea în Sudan. Acum, rămâne de văzut unde va antrena românul, în următoarea campanie, având în vedere scandalul care s-a născut pe marginea acestui subiect, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.