Filipe Coelho (Universitatea Craiova), Ricardo Sousa (Petrolul Ploiești), Nuno Campos (Dinamo) și Antonio Folha (CFR Cluj) sunt cei patru portughezi care vor începe ca ”principali” în sezonul 2026/27 al Superligii României.

În afară de Filipe Coelho, care a fost adus de olteni în timpul stagiunii recent încheiate, toți ceilalți au fost numiți după ce s-a încheiat sezonul 2025/26.

Întrebat despre numirea lui Nuno Campos la Dinamo, Ioan Andone a avut un monolog dur: ”20 de ani am antrenat! Pe mine mă doare!”

Ioan Andone, fost antrenor român, a fost întrebat despre venirea lui Campos la Dinamo, club pe care l-a antrenat în mai multe rânduri, dar și despre sosirile portughezilor care au luat cu ”asalt” prima scenă a fotbalului românesc.

Andone consideră că președinții și patronii cluburilor ar fi trebuit să acorde mai multă încredere antrenorilor români și să fie mai rezervați în privința aducerii tehnicienilor străini pe băncile echipelor din Superligă.

”(n.r. Dinamo a adus un portughez, ce părere aveți că în România sunt deja mulți portughezi?) A reușit Craiova, aducându-l în timpul campionatului pe Filipe Coelho. E o modă. În afară de Mourinho și foarte puțini care au avut rezultate mari nu sunt foarte mulți.

Poate portughezii se vor potrivi fotbalului nostru și îi vor crește valoare. Poate, că nu știm. O să vedem după ce începe treaba, o să vedem ce lot face, ce sistem, sunt multe lucruri. Văd că sunt la modă.

Eu nu sunt de acord cu ideea asta. Noi intrăm greu în Portugalia. A mai fost cineva în afară de Boloni acolo? De ce trebuie să importăm? Ce, nu suntem antrenori aici?

Niciunul nu a fost principal total, să zici că are 20 de ani principal. Au venit mulți secunzi, care au lucrat într-o echipă tehnică, într-un staff bun. Să vedem dacă o să reușească. Că doar unul poate să ia campionatul!

Pe mine mă deranjează puțin conducătorii care nu au încredere în antrenorii români și preferă așa, la ghici. La ghici e asta! Am adus un portughez, dacă nici ăsta nu reușește... Astea sunt motive, că nu sunt ei pregătiți ca președinți sau patroni. Nu sunt pregătiți, nu știu să aleagă.

Și, pentru mine, că am fost antrenor 20 de ani, mă doare! Eu știu ce greu mi-a fost în Kazakhstan, în Cipru, în Bulgaria, pe unde am fost. Foarte greu reușești, dar, o să vedem dacă va crește calitatea”, a spus Ioan Andone, într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.