Xavi, campion in Qatar dupa un sezon fara infrangere! Cate trofee are la club si cum s-ar putea intoarce la Barcelona

Unul dintre cei mai importanti jucatori din istoria Barcelonei, Xavi, are un start promitator in careira de antrenor.

Fostul mijlocas o pregateste in prezent pe Al-Sadd din Qatar, acolo unde si-a facut si retragerea din activitatea de fotbalist profesionist, iar peformantele sale au atras toate privirile. A reusit sa castige titlul cu echipa, dupa ce a invins in 19 dintre cele 22 de partide si a remizat de 3 ori, elevii sai fiind neinvinsi si reusind sa marcheze de 77 de ori.

Este al 6-lea trofeu pentru spaniol, care mai are in palmares si Qatar Cup 2020 si 2021, Amir Cup 2020, Qatar Super Cup 2019 si Qatar Start Cup 2019, insa cel mai apreciat este jocul echipei, un fotbal bazat pe posesie, dar si cu o verticalitate care le permite jucatorilor sa inscrie destul de mult.

In presa din Spania s-a vorbit inca din startul sezonului de Xavi ca fiind o varianta pentru banca Barcelonei, asta in cazul in care clubul intra intr-o reconstructie drastica si se va dori promovarea de tineri jucatori, exact cum s-a intamplat cand Pep Guardiola a devenit antrenorul primei echipe a catalanilor, in 2008.