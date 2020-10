Aici ne e locul! Nationala Romaniei, in URNA A TREIA valorica in cursa pentru Mondialul din Qatar. Cum arata "GRUPA MORTII" pentru tricolori

Ultimele trei infrangeri ale tricolorilor au facut ca Romania sa-si piarda pozitia in urna a doua la tragerea la sorti a preliminariilor CM 2022.

Conform site-ului football-rankings.info, nationala Romaniei a pierdut cele mai multe puncte in clasamentul FIFA (28) si, in consecinta, a avut cea mai drastica alunecare in ierarhia forului mondial, mai exact 10 pozitii (de pe 34 pe 44).

FIFA va anunta oficial acest clasament la 22 octombrie, clasificarea nationalelor europene in luna noiembrie 2020 urmand sa fie luata in calcul la stabilirea urnelor valorice la tragerea la sorti pentru preliminariile Mondialului din Qatar, tragerea la sorti fiind programata in decembrie.

Daca inaintea meciurilor cu Islanda, Norvegia si Austria, Romania era a 20-a echipa din Europa, echivalent cu ultimul loc in urna a doua, acum tricolorii sunt pe 25, cu sanse minime de a-si recupera pozitia pierduta in urma confruntarilor cu Norvegia si Irlanda de Nord.

E adevarat, pe cele doua formatii de mai sus le putem depasi castigand meciurile directe, insa in fata noastra mai sunt Irlanda, Slovacia si Islanda. Mai mult, echipe precum Slovacia, Islanda si Irlanda de Nord au de disputat si "finalale" barajelor pentru Euro, care au o pondere mai mare in punctajul final.

Ca urmare, nationala lui Mirel Radoi isi poate face deja calculele pentru a evita o "grupa a mortii", cu Franta (campioana mondiala), Polonia lui Lewandowski si Finlanda (echipa calificata la Euro). In schimb, o grupa usoara ar putea fi una cu Danemarca, Tara Galilor si Luxemburg.

La Mondialul din 2022 se califica direct doar primele clasate in cele 10 grupe, locul al doilea urmand sa intre intr-un play-off pentru stabilirea ultimelor 3 calificate.

Cum arata in prezent urnele pentru preliminariile CM 2022:

Urna 1: Belgia, Franța, Anglia, Portugalia, Spania, Croatia, Italia, Danemarca, Germania, Olanda

Urna 2: Elvetia, Polonia, Suedia, Țara Galilor, Ucraina, Austria, Serbia, Turcia, Rusia, Irlanda

Urna 3: Slovacia, Islanda, Irlanda de Nord, Norvegia, Romania, Scotia, Cehia, Ungaria, Bosnia, Grecia

Urna 4: Finlanda, Slovenia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Bulgaria, Albania, Georgia, Israel, Belarus, Luxemburg

Urna 5: Cipru, Armenia, Feroe, Estonia, Azerbaidjan, Kosovo, Kazahstan, Lituania, Letonia, Andorra

Urna 6: Moldova, Malta, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino