"Nu conteaza ce ai facut cu viata ta, ci ce ai facut cu vietile noastre!" :( Mesajul emotionant al lui Guardiola pentru Maradona

Pep Guardiola si Manchester City si-au asigurat prezenta in optimile Champions League. Inainte de startul partidei s-a tinut un moment de reculegere pentru Diego Maradona, dupa ce anuntul mortii sale a socat lumea fotbalului.

La finalul partidei, Guardiola a reactionat la vestea mortii lui Maradona si a avut o declaratie cu adevarat emotionanta pentru legenda Argentinei.

"Am vazut acum ceva timp o poza a unei panarte din Argentina care il explica pe Diego intr-un mod perfect: nu conteaza ce ai facut cu viata ta, ci ce ai facut cu vietile noastre", a spus Guardiola pentru BT Sports.

Pep "Diego’s death is sad news for football. I think there was a banner in Argentina few years ago that said ‘It doesn’t matter what you have done with your life, it matters what you have done with our lives’. On behalf of Man City a big hug to his family” pic.twitter.com/x43i7E5zPk