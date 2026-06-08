GALERIE FOTO Ea este blondina care i-a sucit mințile lui Denis Alibec!

Ea este blondina care i-a sucit mințile lui Denis Alibec! Superliga
SPORT.RO
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Denis Alibec și-a unit destinele cu fosta gimnastă de performanță Anca Surdu, într-un eveniment discret organizat la Cazinoul din Constanța. 

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Din articol

Atacantul în vârstă de 35 de ani și aleasa inimii sale au spus „da” în fața apropiaților, într-o cununie civilă care a marcat oficial o relație începută în urmă cu aproximativ doi ani.

Cine este Anca Surdu, blondina care i-a sucit mințile lui Denis Alibec

Anca Surdu

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Anca Surdu, originară din Constanța, are un palmares impresionant în gimnastica aerobică. A câștigat două medalii de aur și una de argint la Campionatele Mondiale, performanțe obținute în 2014, anul de vârf al carierei sale. A fost, de asemenea, campioană europeană și a făcut parte din lotul național al României.

Blondina este absolventă a Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța. În paralel cu studiile universitare, a urmat cursuri de specializare în domeniul fitnessului.

Ulterior, și-a construit o carieră ca instructor de fitness și antrenor de grup și, în paralel, s-a implicat și în proiecte media și online, devenind influenceriță în zona de fitness și sănătate.

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