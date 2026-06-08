Cristi Chivu, pus la zid în Italia: „Ridicol!“

Cristi Chivu, pus la zid în Italia: „Ridicol!“ Serie A
SPORT.RO
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Tehnicianul român a fost „urecheat“ de un renumit jurnalist italian.

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cristi chivujuventuspierre kaluluAlessandro BastoniFrancesco OppiniInter Milano
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Cristi Chivu a a fost „urecheat” în Italia după declarațiile făcute în legătură cu episodul controversat dintre Alessandro Bastoni și Pierre Kalulu, din Derby d’Italia. TOATE DETALIILE AICI

În cadrul emisiunii „Netweek Calcio Show“, jurnalistul Claudio Brachino a analizat poziția tehnicianului român, care și-a apărat jucătorul după episodul controversat.

Chivu a susținut că fundașul său a fost „ținta unei execuții mediatice“ și a criticat modul în care foști jucători și analiști au interpretat faza. 

Cristi Chivu, pus la zid în Italia: „Este ridicol. Acea fază a schimbat tot sezonul“

Declarațiile au provocat un răspuns dur din partea jurnalistului Francesco Oppini, fan declarat Juventus, prezent și el în studioul emisiunii.

Italianul a contestat ferm interpretarea lui Chivu și a spus că episodul Kalulu–Bastoni a influențat direct meciul și chiar lupta din campionat.

„Faptul că el continuă să susțină că Kalulu a întins mâna e ridicol. Meciul ăla a fost cel care a schimbat soarta campionatului din acest an, într-un fel sau altul. Și nu mă refer la Juventus, care nu era în luptă.

Sunt o serie de evenimente care au început cu doi ani în urmă, cu cotul în Duda din Inter-Verona. Aia a făcut să explodeze pe toți cei care nu sunt suporteri Inter, pentru că gestul lui – să se ducă să ceară expulzarea, apoi să meargă la Kalulu care era pierdut în mijlocul terenului și să-i zică «ieși afară» –, toată chestia asta împreună... iertați-mă, dar până la urmă ce se întâmplă? 

Inter câștigă 3-2 jucând 11 contra 10, iar în meciurile următoare nu-l ai pe Bastoni suspendat, dar Juventus îl are pe Kalulu pe bară. Acolo s-a schimbat soarta campionatului și nu poți să mai spui așa ceva și azi, pentru că Kalulu n-a făcut nimic, absolut nimic“, a spus Francesco Oppini, citat de webmagazine24.it.

Pierre Kalulu a primit o etapă de suspandare

După cum Sport.ro scria în luna februarie, Pierre Kalulu a primit o etapă suspendare după eliminarea din Derby d’Italia, pierdut de Juventus cu 2-3 în fața lui Inter.

Decizia a fost confirmată de Comisia de Disciplină din Italia, care a aplicat sancțiunea standard pentru eliminarea după două cartonașe galbene. Astfel, fundașul francez va rata meciul cu Como 1907.

În raportul oficial se precizează motivul sancțiunii: „dublă avertizare pentru comportament neregulamentar față de un adversar“.

Faza care a decis eliminarea s-a petrecut pe finalul primei reprize, când arbitrul Federico La Penna i-a acordat al doilea galben lui Kalulu, după un duel cu Alessandro Bastoni.

Reluările au arătat că fundașul lui Inter a simulat contactul, iar decizia arbitrului a fost considerată eronată. Dacă Bastoni ar fi primit cartonaș pentru simulare, acesta ar fi fost eliminat, nu Kalulu.

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