Perla lui Chivu, la un pas de Premier League. Clubul care a pus ochii pe atacant

Perla lui Chivu, la un pas de Premier League. Clubul care a pus ochii pe atacant Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu poate pierde un jucător important.

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Pio EspositoInter MilanoManchester Unitedcristi chivu
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Francesco Pio Esposito atrage atenția cluburilor de top. Atacantul format de antrenorul român Cristi Chivu este monitorizat atent pentru un transfer de Manchester United.

Evoluțiile solide ale lui Pio Esposito au stârnit interesul echipelor europene. Potrivit publicației TEAMtalk, Manchester United a intensificat monitorizarea atacantului aflat sub contract cu Inter Milano. Reprezentanții grupării engleze au fost prezenți în Grecia la ultima partidă disputată de selecționata Italiei, meci în care vârful a reușit să înscrie. Aceasta nu a fost o vizită singulară, scouterii urmărindu-l și în precedenta confruntare a peninsularilor, împotriva Luxemburgului.

Concurență din Londra pentru semnătura italianului

Sub îndrumarea lui Cristi Chivu, Esposito a înregistrat o creștere evidentă, acumulând 10 goluri și 6 pase decisive în cele 48 de meciuri jucate. Aceste cifre i-au consolidat statutul de jucător de perspectivă. Manchester United nu este singura echipă din Anglia interesată. Arsenal, Tottenham și Chelsea au trimis la rândul lor observatori pentru a-i analiza prestațiile. Conducerea lui Inter crede la rândul său în potențialul fotbalistului născut în 2005 și evaluează cu atenție pașii următori pentru cariera acestuia.

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