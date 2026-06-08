Perla lui Chivu, la un pas de Premier League. Clubul care a pus ochii pe atacant

Francesco Pio Esposito atrage atenția cluburilor de top. Atacantul format de antrenorul român Cristi Chivu este monitorizat atent pentru un transfer de Manchester United.

Evoluțiile solide ale lui Pio Esposito au stârnit interesul echipelor europene. Potrivit publicației TEAMtalk, Manchester United a intensificat monitorizarea atacantului aflat sub contract cu Inter Milano. Reprezentanții grupării engleze au fost prezenți în Grecia la ultima partidă disputată de selecționata Italiei, meci în care vârful a reușit să înscrie. Aceasta nu a fost o vizită singulară, scouterii urmărindu-l și în precedenta confruntare a peninsularilor, împotriva Luxemburgului.