Campion mondial, trofee in Spania si Italia! Ce performante a reusit Maradona in cariera de jucator

Maradona, considerat cel mai mare jucator al generatiei sale, e campion Mondial la editia din Mexic, din 1986. La nivel de club, Diego are trofee castigate in Spania si Italia cu Barcelona si Napoli. In La Liga n-a reusit sa castige titlul, dar are o Cupa, in 1983, cand a castigat si Cupa Ligii, dar si Supercupa Spaniei. Dupa cei 2 ani petrecuti pe Camp Nou ('82-'84), Maradona a ajuns la Napoli in schimbul unei sume-record, 7,5 milioane de dolari. In Italia a petrecut 7 ani. Diego a luat de doua ori titlul ('87 si '90), o Cupa ('87), o Supercupa ('90) si o Cupa UEFA ('89).

Maradona a mai jucat in Argentina, la Argentinos Juniors, Newell's si Boca, dar si la Sevilla ('92-'93).

Ca antrenor, cel mai important reper al lui Diego e nationala Argentinei, pregatita intre 2008 si 2010. Ultima echipa la care a lucrat e Gimnasia La Plata., in prima liga argentiniana.