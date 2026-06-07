Internaționalul român a privit din tribune prima victorie obținută de România de la revenirea tatălui său pe banca tehnică, iar după meciul cu Țara Galilor, atenția s-a mutat rapid către evenimentul din viața personală.

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Părinți de un an, Ianis și Elena au marcat momentul alături de apropiați. Printre cei prezenți la petrecere s-au numărat Gică Popescu și Gigi Becali.

Bunicul Gică Hagi speră ca nepotul să îi ducă mai departe pasiunea pentru sport, în timp ce mama băiatului s-a arătat extrem de emoționată: „Este cea mai frumoasă experiență trăită de până acum și suntem complet recunoscători pentru ce trăim”, a transmis Elena.

Întrebat dacă fiul său îi va călca pe urme și îl va însoți pe stadion, așa cum făcea el în copilărie alături de tatăl său, Ianis a oferit un răspuns echilibrat: „La momentul potrivit, când va fi momentul vom vedea. E clar, fotbalul e viața mea, este alături de familie, fotbalul și familia asta e tot ce înseamnă pentru mine în viață”, a zis jucătorul.