VIDEO EXCLUSIV Sărbătoare în familia Hagi după victoria cu Țara Galilor

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Imediat după succesul naționalei cu Țara Galilor, scor 2-1, Ianis și Elena Hagi au organizat o petrecere în centrul Bucureștiului pentru a sărbători tăierea moțului micuțului Giorgios.

TAGS:
Ianis HagiGiorgios Hagielena hagi
Din articol

Internaționalul român a privit din tribune prima victorie obținută de România de la revenirea tatălui său pe banca tehnică, iar după meciul cu Țara Galilor, atenția s-a mutat rapid către evenimentul din viața personală.

  • Vlcsnap 2026 06 07 20h47m22s969
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Invitați importanți la evenimentul lui Giorgios

Părinți de un an, Ianis și Elena au marcat momentul alături de apropiați. Printre cei prezenți la petrecere s-au numărat Gică Popescu și Gigi Becali.

Bunicul Gică Hagi speră ca nepotul să îi ducă mai departe pasiunea pentru sport, în timp ce mama băiatului s-a arătat extrem de emoționată: „Este cea mai frumoasă experiență trăită de până acum și suntem complet recunoscători pentru ce trăim”, a transmis Elena.

Întrebat dacă fiul său îi va călca pe urme și îl va însoți pe stadion, așa cum făcea el în copilărie alături de tatăl său, Ianis a oferit un răspuns echilibrat: „La momentul potrivit, când va fi momentul vom vedea. E clar, fotbalul e viața mea, este alături de familie, fotbalul și familia asta e tot ce înseamnă pentru mine în viață”, a zis jucătorul.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
După parlamentari, Peter Magyar vrea să taie cu 40% și lefurile primarilor. Salariul edilului din Budapesta vs București
După parlamentari, Peter Magyar vrea să taie cu 40% și lefurile primarilor. Salariul edilului din Budapesta vs București
ARTICOLE PE SUBIECT
Ungurii plâng: Metz, campioana Europei după o finală electrizantă cu Gyor, la Budapesta
Ungurii plâng: Metz, campioana Europei după o finală electrizantă cu Gyor, la Budapesta
Ivana Knoll a stârnit amuzamentul fanilor! Cum a ajuns croata să marcheze în poarta Angliei într-o ținută provocatoare
Ivana Knoll a stârnit amuzamentul fanilor! Cum a ajuns croata să marcheze în poarta Angliei într-o ținută provocatoare
Caz de Dosarele X: fostul portar al Barcelonei, dat dispărut! Și-a șters inclusiv numărul de pe WhatsApp
Caz de Dosarele X: fostul portar al Barcelonei, dat dispărut! Și-a șters inclusiv numărul de pe WhatsApp
ULTIMELE STIRI
Reacția fabuloasă a fanilor ucraineni după ce Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon
Reacția fabuloasă a fanilor ucraineni după ce Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon
Ca-n filme: cea mai păzită națională de la Mondiale a aterizat! Imaginile fac înconjurul lumii
Ca-n filme: cea mai păzită națională de la Mondiale a aterizat! Imaginile fac înconjurul lumii
Șoc în Danemarca - Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren. Momente de coșmar la Odense
Șoc în Danemarca - Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren. Momente de coșmar la Odense
Ungurii au reacționat imediat după ce au pierdut finala EHF Champions League cu Metz
Ungurii au reacționat imediat după ce au pierdut finala EHF Champions League cu Metz
Îi numără până mâine! Reacția lui Alexander Zverev după ce și-a dat seama că a câștigat marele premiu pus în joc la Paris
Îi numără până mâine! Reacția lui Alexander Zverev după ce și-a dat seama că a câștigat marele premiu pus în joc la Paris
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
România - Țara Galilor 2-1! „Tricolorii”, victorioși în fața unui adversar dificil

România - Țara Galilor 2-1! „Tricolorii”, victorioși în fața unui adversar dificil

Primul fotbalist care a semnat cu Dinamo după numirea lui Nuno Campos ca antrenor!

Primul fotbalist care a semnat cu Dinamo după numirea lui Nuno Campos ca antrenor!

Atacantul a plecat definitiv de la FCSB! Va continua în Superligă

Atacantul a plecat definitiv de la FCSB! Va continua în Superligă

FCSB a dat lovitura! Anunțul lui Gigi Becali: ”Semnează pe doi ani!”

FCSB a dat lovitura! Anunțul lui Gigi Becali: ”Semnează pe doi ani!”

Neașteptat! Kylian Mbappe schimbă tabăra chiar înainte de Mondial

Neașteptat! Kylian Mbappe schimbă tabăra chiar înainte de Mondial

America oferă Mondialul terorii: ce a pățit irakianul Aymen Hussein pe aeroportul din Chicago, șocant!

America oferă Mondialul terorii: ce a pățit irakianul Aymen Hussein pe aeroportul din Chicago, șocant!



Recomandarile redactiei
Șoc în Danemarca - Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren. Momente de coșmar la Odense
Șoc în Danemarca - Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren. Momente de coșmar la Odense
Ungurii au reacționat imediat după ce au pierdut finala EHF Champions League cu Metz
Ungurii au reacționat imediat după ce au pierdut finala EHF Champions League cu Metz
Îi numără până mâine! Reacția lui Alexander Zverev după ce și-a dat seama că a câștigat marele premiu pus în joc la Paris
Îi numără până mâine! Reacția lui Alexander Zverev după ce și-a dat seama că a câștigat marele premiu pus în joc la Paris
Statisticienii au numit cea mai tare grupă de la CM 2026: ”Toate au șanse să meargă mai departe”
Statisticienii au numit cea mai tare grupă de la CM 2026: ”Toate au șanse să meargă mai departe”
Patru plecări dintr-un foc la Dinamo: ”Mulțumim și mult succes mai departe”
Patru plecări dintr-un foc la Dinamo: ”Mulțumim și mult succes mai departe”
Alte subiecte de interes
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Ianis și Elena Hagi au ales numele copilului: provine din limba greacă
Ianis și Elena Hagi au ales numele copilului: provine din limba greacă
Ianis Hagi e tătic! Soția fotbalistului român a născut un băiețel
Ianis Hagi e tătic! Soția fotbalistului român a născut un băiețel
CITESTE SI
ANM a prelungit codul galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țării. Județele unde va ploua torențial

stirileprotv ANM a prelungit codul galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țării. Județele unde va ploua torențial

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

FOTO & VIDEO, nunta anului în showbiz. Dua Lipa și Callum Turner le-au dat bani italienilor, să uite neplăcerile provocate

stirileprotv FOTO & VIDEO, nunta anului în showbiz. Dua Lipa și Callum Turner le-au dat bani italienilor, să uite neplăcerile provocate

Un medic rezident a murit în timpul gărzii la Spitalul Floreasca. Colegii l-au găsit fără suflare în baie

stirileprotv Un medic rezident a murit în timpul gărzii la Spitalul Floreasca. Colegii l-au găsit fără suflare în baie

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!