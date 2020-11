"Ce jucator eram daca nu luam cocaina! Puteam fi mult mai mare!" Maradona, dezvaluiri emotionante in filmul facut de Kusturica

In filmul lansat in 2008, Maradona i-a povestit lui Emir Kusturica cum i-au influentat drogurile cariera.

Maradona crede ca ar fi ajuns la un nivel mult mai inalt daca nu ar fi fost dependent de substante interzise. Diego traia cu frustrarea ca nu a ajuns la nivelul maxim in cariera.



"Stii ce jucator as fi fost daca n-as fi luat cocaina? Ce jucator am pierdut! Am ramas cu un gust amar, as fi putut fi mult mai mare decat sunt. Asta e adevarul. M-am nascut pentru fotbal, stiam cine voi fi", i-a spus Maradona lui Kusturica.

"Maradona by Kusturica" a fost lansat in 2008 si a realizat incasari de 683 632 de dolari.

Maradona a avut probleme cu drogurile in mai multe randuri atat in timpul carierei de jucator, cat si dupa ce a renuntat sa mai joace. Diego a fost chinuit si de dependenta de alcool, dar si de frecvente episoade de depresie.