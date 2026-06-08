Olivier Giroud și-a prelungit contractul cu Lille pentru încă un sezon. Astfel, golgheterul all-time al naționalei Franței va juca fotbal de performanță și după împlinirea vârstei de 40 de ani.

Olivier Giroud are un CV de invidiat

Giroud a avut un sezon solid, cu 44 de meciuri în toate competițiile și 11 goluri marcate. Patru dintre reușite au venit în campania europeană din UEFA Europa League. Ultimul său gol a fost reușit în victoria cu 4-0 împotriva lui Toulouse, pe 12 aprilie.

Francezul are un CV de invidiat. Giroud a câștigat Cupa Mondială din 2018 alături de Franța, UEFA Champions League cu Chelsea, titlul în Serie A cu AC Milan, dar și Europa League cu Chelsea.

Mai jos regăsiți lista cu toate trofeele câștigate de „cocoșul” născut la Chambery: