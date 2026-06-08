Olivier Giroud și-a prelungit contractul cu Lille pentru încă un sezon. Astfel, golgheterul all-time al naționalei Franței va juca fotbal de performanță și după împlinirea vârstei de 40 de ani.
Olivier Giroud are un CV de invidiat
Giroud a avut un sezon solid, cu 44 de meciuri în toate competițiile și 11 goluri marcate. Patru dintre reușite au venit în campania europeană din UEFA Europa League. Ultimul său gol a fost reușit în victoria cu 4-0 împotriva lui Toulouse, pe 12 aprilie.
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Francezul are un CV de invidiat. Giroud a câștigat Cupa Mondială din 2018 alături de Franța, UEFA Champions League cu Chelsea, titlul în Serie A cu AC Milan, dar și Europa League cu Chelsea.
Mai jos regăsiți lista cu toate trofeele câștigate de „cocoșul” născut la Chambery:
- Cupa Mondială cu Franța în 2018
- UEFA Champions League cu Chelsea în 2020/21
- Serie A cu AC Milan în 2021/22
- Ligue 1 cu Montpellier în 2011/12
- UEFA Europa League cu Chelsea în 2018/19
- Nations League cu Franța în 2021
- 4x FA Cup, trei cu Arsenal (2014, 2015 și 2017), și unul cu Chelsea (2018)
- 3x Supercupe ale Angliei cu Arsenal (2014/15, 2015/16 și 2017/18)
- 1x US Open Cup cu LA FC (2023/24)
- 1x trofeu Puskas (2017)
- 3x titluri de golgheter (Ligue 2 / 2009/10, Ligue 1 / 2011/12 și Europa League / 2018/19)