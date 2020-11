ASTA E GOLUL SECOLULUI! Maradona si opera de arta care a intrat in ISTORIE! A luat mingea de la centrul terenului si i-a facut pe fani sa PLANGA in tribune dupa o faza extraterestra

In meciul cu Anglia din sferturile Mondialului din 1986, Maradona a oferit doua momente istorice in decurs de numai 5 minute!

Mai intai, a deschis scorul ajutat de 'Mana lui Dumnezeu', in minutul 51 al partidei.



Apoi, Diego a socat lumea fotbalului cu o actiune din alta lume! Maradona a luat mingea din propria jumatate si a trecut de 4 adversari, pana a ajuns in careul advers. Aici l-a executat si pe portarul Shilton, nu inainte de a-l pune in fund cu o fenta care completeaza dimensiunea epica a intregii actiuni. Jurnalistii din toata lumea i-au spus 'Golul Secolului'!

Argentina a trecut cu 2-1 de Anglia si a ajuns in semifinalele turneului final din Mexic, pe care avea sa-l castige in cele din urma dupa o finala superba contra Germaniei (3-2).

