Dinamo și-a găsit atacant după venirea lui Nuno Campos. Numele surpriză propus pentru noul sezon

În acest moment, soluțiile din atacul „câinilor” sunt George Pușcaș (30 de ani), Alexandru Pop (26 de ani) și Mamadou Karamoko (27 de ani), ultimul fiind obișnuit să joace mai mult în partea laterală a terenului. Pe fondul acestor căutări, Andrei Nicolescu a propus o variantă internă pentru linia de atac: Vadym Kyrychenko , un jucător ucrainean în vârstă de 20 de ani, aflat deja sub contract cu gruparea alb-roșie.

După despărțirea de Zeljko Kopic , clubul se află în plin proces de restructurare. Portughezul Nuno Campos va prelua banca tehnică și este așteptat să ajungă în România în cursul acestei săptămâni pentru a definitiva planurile tactice. Adept al așezării 4-4-2, tehnicianul lusitan are nevoie de opțiuni suplimentare în compartimentul ofensiv.

Șansa lui Kyrychenko sub comanda noului antrenor

Transferat vara trecută de la UTA Arad, Kyrychenko a evoluat sub formă de împrumut la CS Dinamo în prima jumătate a stagiunii precedente. Acolo a strâns 16 prezențe și a înscris două goluri. Deși a revenit la echipa principală în pauza de iarnă, atacantul a fost direcționat către formația secundă, iar ulterior o accidentare l-a scos din circuit pentru restul campionatului.

Vârful ucrainean va fi prezent la reunirea lotului programată pe 12 iunie, moment în care va avea ocazia să își demonstreze potențialul în fața lui Nuno Campos. Jucătorul este cotat la 125.000 de euro pe site-urile de specialitate, iar angajamentul său cu Dinamo este valabil până în 2029.

„Cu siguranță se caută activ un vârf sau vârfuri. Avem niște copii care vin după împrumuturi și care trebuie văzuți. Eu, personal, cred foarte mult în Vadym (n.r. - Kyrychenko). Depinde foarte mult de foamea lui de performanță, calitățile le are. A fost la CS Dinamo. Depinde foarte mult de cum va reacționa. Este o nouă provocare pentru toată lumea. Toți jucătorii vor trebui să treacă printr-o adaptare. Sunt învățați într-un sistem, au niște obișnuințe apropo de ce s-a lucrat. Va fi provocator”, a transmis Andrei Nicolescu, potrivit Fanatik.