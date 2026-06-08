Dinamo și-a găsit atacant după venirea lui Nuno Campos. Numele surpriză propus pentru noul sezon

Dinamo și-a găsit atacant după venirea lui Nuno Campos. Numele surpriză propus pentru noul sezon Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Odată cu instalarea noului antrenor, Dinamo caută soluții ofensive, iar președintele Andrei Nicolescu mizează pe un tânăr fotbalist ucrainean.

TAGS:
Vadym KyrychenkoDinamoandrei nicolescu
Din articol

După despărțirea de Zeljko Kopic, clubul se află în plin proces de restructurare. Portughezul Nuno Campos va prelua banca tehnică și este așteptat să ajungă în România în cursul acestei săptămâni pentru a definitiva planurile tactice. Adept al așezării 4-4-2, tehnicianul lusitan are nevoie de opțiuni suplimentare în compartimentul ofensiv.

În acest moment, soluțiile din atacul „câinilor” sunt George Pușcaș (30 de ani), Alexandru Pop (26 de ani) și Mamadou Karamoko (27 de ani), ultimul fiind obișnuit să joace mai mult în partea laterală a terenului. Pe fondul acestor căutări, Andrei Nicolescu a propus o variantă internă pentru linia de atac: Vadym Kyrychenko, un jucător ucrainean în vârstă de 20 de ani, aflat deja sub contract cu gruparea alb-roșie.

Șansa lui Kyrychenko sub comanda noului antrenor

Transferat vara trecută de la UTA Arad, Kyrychenko a evoluat sub formă de împrumut la CS Dinamo în prima jumătate a stagiunii precedente. Acolo a strâns 16 prezențe și a înscris două goluri. Deși a revenit la echipa principală în pauza de iarnă, atacantul a fost direcționat către formația secundă, iar ulterior o accidentare l-a scos din circuit pentru restul campionatului.

Vârful ucrainean va fi prezent la reunirea lotului programată pe 12 iunie, moment în care va avea ocazia să își demonstreze potențialul în fața lui Nuno Campos. Jucătorul este cotat la 125.000 de euro pe site-urile de specialitate, iar angajamentul său cu Dinamo este valabil până în 2029.

„Cu siguranță se caută activ un vârf sau vârfuri. Avem niște copii care vin după împrumuturi și care trebuie văzuți. Eu, personal, cred foarte mult în Vadym (n.r. - Kyrychenko). Depinde foarte mult de foamea lui de performanță, calitățile le are. A fost la CS Dinamo. Depinde foarte mult de cum va reacționa. Este o nouă provocare pentru toată lumea. Toți jucătorii vor trebui să treacă printr-o adaptare. Sunt învățați într-un sistem, au niște obișnuințe apropo de ce s-a lucrat. Va fi provocator”, a transmis Andrei Nicolescu, potrivit Fanatik.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un șofer de autobuz a fost concediat după 17 ani pentru că lăsa copiii în fața caselor lor, în Franța. Ce a decis instanța
Un șofer de autobuz a fost concediat după 17 ani pentru că lăsa copiii în fața caselor lor, în Franța. Ce a decis instanța
ARTICOLE PE SUBIECT
OUT! Dinamo se desparte de golgheterul echipei: „Mulțumim pentru tot!”
OUT! Dinamo se desparte de golgheterul echipei: „Mulțumim pentru tot!”
Fotbalistul intrat în istorie la Dinamo se bate la titlu la noua echipă! Este titular incontestabil
Fotbalistul intrat în istorie la Dinamo se bate la titlu la noua echipă! Este titular incontestabil
Fostul dinamovist îi spune pas rivalei FCSB: de ce exclude categoric o trecere în tabăra roș-albaștrilor
Fostul dinamovist îi spune pas rivalei FCSB: de ce exclude categoric o trecere în tabăra roș-albaștrilor
ULTIMELE STIRI
Olivier Giroud a semnat!
Olivier Giroud a semnat!
Interzis la Campionatul Mondial! A fost expulzat din Statele Unite după 12 ore de interogatorii
Interzis la Campionatul Mondial! A fost expulzat din Statele Unite după 12 ore de interogatorii
Ea este blondina care i-a sucit mințile lui Denis Alibec!
Ea este blondina care i-a sucit mințile lui Denis Alibec!
Roger Federer revine la US Open pentru un meci demonstrativ
Roger Federer revine la US Open pentru un meci demonstrativ
OUT! Dinamo se desparte de golgheterul echipei: „Mulțumim pentru tot!”
OUT! Dinamo se desparte de golgheterul echipei: „Mulțumim pentru tot!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rapid a decis! Atacantul a fost transferat pentru 1 milion de euro și e pe placul lui Daniel Pancu

Rapid a decis! Atacantul a fost transferat pentru 1 milion de euro și e pe placul lui Daniel Pancu

Sărbătoare în familia Hagi după victoria cu Țara Galilor

Sărbătoare în familia Hagi după victoria cu Țara Galilor

Șoc în Danemarca - Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren. Momente de coșmar la Odense

Șoc în Danemarca - Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren. Momente de coșmar la Odense

Eriksen, explicația unui gest tulburător: de ce s-a ținut de piept înainte de a se prăbuși pe gazon

Eriksen, explicația unui gest tulburător: de ce s-a ținut de piept înainte de a se prăbuși pe gazon

I-au anunțat transferul în România! Următoarea destinație, FCSB?

I-au anunțat transferul în România! Următoarea destinație, FCSB?

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor



Recomandarile redactiei
Ea este blondina care i-a sucit mințile lui Denis Alibec!
Ea este blondina care i-a sucit mințile lui Denis Alibec!
Interzis la Campionatul Mondial! A fost expulzat din Statele Unite după 12 ore de interogatorii
Interzis la Campionatul Mondial! A fost expulzat din Statele Unite după 12 ore de interogatorii
Perla lui Chivu, la un pas de Premier League. Clubul care a pus ochii pe atacant
Perla lui Chivu, la un pas de Premier League. Clubul care a pus ochii pe atacant
FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Superliga! Cine a urcat pe primul loc + cel mai scump fotbalist din campionat
FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Superliga! Cine a urcat pe primul loc + cel mai scump fotbalist din campionat
OUT! Dinamo se desparte de golgheterul echipei: „Mulțumim pentru tot!”
OUT! Dinamo se desparte de golgheterul echipei: „Mulțumim pentru tot!”
Alte subiecte de interes
Dinamo 2 - FCSB 2 1-0: Denis Oncescu a revenit cu stil în poarta lui Dinamo! MVP în ”micul derby”
Dinamo 2 - FCSB 2 1-0: Denis Oncescu a revenit cu stil în poarta lui Dinamo! MVP în ”micul derby”
Dinamo 2 a făcut prăpăd în Liga 3! A marcat la Voluntari cât în precedentele zece meciuri
Dinamo 2 a făcut prăpăd în Liga 3! A marcat la Voluntari cât în precedentele zece meciuri
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Nicolescu îi atacă pe rapidiști după declarațiile de la finalul meciului cu Dinamo! Giuleștenii, acuzați de lipsă de fairplay
Nicolescu îi atacă pe rapidiști după declarațiile de la finalul meciului cu Dinamo! Giuleștenii, acuzați de lipsă de fairplay
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: ”Trebuie să facă asta”
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: ”Trebuie să facă asta”
CITESTE SI
Negocieri pentru viitorul Guvern. Eugen Tomac, după discuțiile cu PNL: Reformele lui Ilie Bolojan ”trebuiesc continuate”

stirileprotv Negocieri pentru viitorul Guvern. Eugen Tomac, după discuțiile cu PNL: Reformele lui Ilie Bolojan ”trebuiesc continuate”

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Cum ar putea fi afectați românii cu credite de ancheta Consiliului Concurenței privind ROBOR. Explicațiile unui analist

stirileprotv Cum ar putea fi afectați românii cu credite de ancheta Consiliului Concurenței privind ROBOR. Explicațiile unui analist

Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Temperaturi de până la 31 de grade, urmate de o răcire și de ploi

stirileprotv Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Temperaturi de până la 31 de grade, urmate de o răcire și de ploi

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!