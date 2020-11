Omagiul lui Gica Hagi pentru Maradona: "Un geniu pe teren!" Ce a spus argentinianul despre duelurile cu nationala Romaniei

In decursul zilei de miercuri lumea fotbalului s-a cutremurat de vestea ca Diego Armando Maradona a incetat din viata.

Nationala Romaniei, din care faceau parte Hagi, Rotariu sau Balint a evoluat impotriva Argentinei conduse de Maradona la Cupa Mondiala din 1990.

De asemenea, Hagi a evoluat impotriva lui Maradona si intr-un meci amical in 1984, disputat in Spania, la Vigo.

In urma cu doar 3 saptamani, "El Pibe D'Oro" a implinit 60 de ani, iar cu aceasta ocazie Gica Hagi si-a amintit cu placere de meciurile impotriva fotbalistului considerat de foarte multi oameni cel mai bun din istorie.

"Eu l-am cunoscut in ’84, cand a jucat nationala Romaniei cu echipa celor mai buni stranieri din Spania, eram foarte tanar atunci… la Vigo, inainte de turneul final european din Franta. S-a terminat la egalitate, el a marcat din penalty, spectaculos, avea o tehnica speciala si la executarea penalty-urilor… atunci l-am cunoscut…

Avea o tehnica in regim de viteza incredibila, dusa la perfectiune. Un geniu pe teren! Avea putere, a condus echipe, le-a facut sa castige, el, de unul singur, unde a jucat a tras echipa dupa el la victorie, mi-a placut ca era un luptator, avea caracter puternic, nu se ferea de contacte, ii placea foarte mult duelul si avea o viteza de gandire nativa extraordinara.

In ’90 a fost o mare provocare pentru mine. Pentru el era ceva obisnuit, era Maradona cel mare, eu eram Maradona cel mic, din Carpati si, personal, am avut o mare provocare.

Eu m-am dus la ei in vestiar, era pe masa, avea probleme cu o glezna… nu de la mine…il durea rau o glezna, dar asa era el, juca si cu dureri, era un caracter puternic, facea orice pentru fotbal, iubea enorm fotbalul.

S-a vazut la amandoi caracterul pe care il aveam… Din multe puncte de vedere eu zic ca ne asemanam, din aceasta cauza m-au numit >>Maradona din Carpati<<", a spus Hagi pentru Fanatik.

De asemenea, si Maradona si-a amintit recent de confrutarea cu nationala Romaniei de la Cupa Mondiala din Italia. Argentinianul si-a amintit cu placere despre duelul cu Hagi, Lacatus sau Popescu.

"In urma cu 30 de ani, impotriva Romaniei a trebuit sa definim calificarea in urmatoarea runda. Ei aveau jucatori extraordinari precum Hagi, Lacatus, Popescu. Eu eram avertizat, iar inca un galben si nu as mai fi jucat urmatorul meci.

A fost un meci luptat, foarte fizic si cu putin fotbal. La finalul primei reprize, numarul 5 al Romaniei mi-a rupt glezna stanga, mi-a deschis-o cu o lovitura.

In a doua repriza am iesit cu infiltratii si nu am putut face multe in teren, insa nu as fi iesit de pe teren nici mort. Imi amintesc ca la pauza, Moncho Monzona mi-a zis ca vrea sa inscriu, iar eu i-am zis ca la cornere sa atace prima bara, pentru ca acolo urma sa trimit balonul.

Multumesc lui Dumnezeu, Moncho s-a dus acolo unde i-am spus. Insa, din pacate nu am putut tine de scor si au egalat rapid. Am terminat meciul aproape morti si amarati pentru ca urma sa jucam cu Brazilia", a scris Maradona pe Facebook in iunie.