Decizie de ULTIMA ORA anuntata de presedintele Argentinei dupa moartea lui Maradona! S-a decretat DOLIU NATIONAL timp de 3 zile pentru ZEUL FOTBALULUI

Diego Maradona a decedat la 60 de ani, dupa ce a suferit un stop cardiac. AICI detaliile din Argentina!



Decesul legendei argentiniene la 60 de ani a lovit pe neasteptate. Maradona a fost idolul a sute de milioane de oameni, iar argentinienii l-au ridicat pana la rang de Sfant pe cel care a incantat inimile iubitorilor de fotbal.

Maradona a devenit idolul unui intreg cult in Argentina, intitulat Iglesia Maradoniana, care a fost infiintat in 1998. Noua 'religie' a strans credinciosi din peste 60 de tari, iar in prezent, peste 200 000 de oameni fac parte din cultul lui.

Datorita insemnatatii sale pentru Argentina, presedintele a decretat 3 zile de doliu national si a avut si un mesaj pentru Maradona pe care l-a postat pe contul oficial de Twitter.

"Ne-ai dus pe cele mai inalte culmi ale lumii! Ne-ai facut extrem de fericit. Ai fost cel mai mare dintre toti.

Iti multumim ca ai existat, Diego! Iti vom simti lipsa toata viata!", a postat Alberto Fernandez pe Twitter.

Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020