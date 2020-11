Reactia lui Messi la vestea care a ZGUDUIT FOTBALUL MONDIAL! Ce a postat dupa MOARTEA lui Diego Maradona

Diego Maradona a murit la 60 de ani, dupa ce a suferit un stop cardiac! Toate detaliile din Argentina sunt AICI.



Vestea mortii lui Maradona a zguduit lumea fotbalului, iar reactiile marilor staruri din sport nu au intarziat sa apara.

Una dintre cele mai asteptate reactii a fost cea a lui Leo Messi, cel care a crescut avandu-l ca inspiratie pe cel care a devenit ca un Dumnezeu pentru argentinieni si a fost adesea comparat cu el.

"Chiar daca as juca pentru un milion de ani, nu as putea sa ma apropii de Maradona. Nici nu imi doresc asta. Este cel mai bun din toate timpurile", declara Messi in urma cu ceva ani.

Leo Messi a avut sansa sa fie antrenat de Diego Maradona in perioada in care acesta a fost selectionerul Argentinei, iar relatia dintre cei doi a fost intotdeauna una buna. Starul Barcelonei a reactionat imediat la anuntul vestii ca legenda argentiniana s-a stins din viata.

"O zi extrem de trista pentru argentinieni si pentru fotbal. Ne paraseste, insa nu pleaca, deoarece Diego este etern!

Raman cu toate momentele frumoase pe care le-am trait alaturi de el si profit de ocazie pentru a transmite condoleante familiei si apropiatilor", a scris Leo Messi pe Instagram .