"Mana lui Dumnezeu", momentul care a SOCAT o lume intreaga! PLANETA s-a oprit pentru numarul de MAGIE facut de Maradona in fata Angliei

Maradona este considerat de foarte multi fani ai fotbalului cel mai bun jucatori din toate timpurile. Este venerat de fanii lui Napoli, dupa ce a reusit sa le aduca acestora singurele doua titluri din istorie, dar si o cupa UEFA.

Pe langa evolutiile fabuloase de la echipa napoletana, Maradona este o legenda a Barcelonei, a Sevillei sau a Bocai Juniors.

Dar mai presus decat toate acestea, va ramane in istorie drept omul care a castigat aproape de unul singur Cupa Mondiala din 1986 pentru Argentina.

Poate cel mai cunoscut si mai controversat deopotriva moment din cariera lui Maradona s-a petrecut in sferturile de finala ale acelei editii. In meciul impotriva Angliei, la scorul de 0-0, Maradona a primit o minge inalta de la un adversar, pe care a impins-o in poarta lui Peter Shilton cu mana, fara ca arbitrul sa observe.

Golul a fost validat, iar aceasta faza a ramas in istorie cu denumirea de "Hand of God" (Mana lui Dumnezeu), dupa explicatia unica data chiar de Maradona la finalul partidei.



In cele din urma, Argentina a castigat acel meci cu 2-1, dupa ce tot Maradona a inscris unul dintre cele mai frumoase goluri din istorie.

We only heard about the 'Hand Of God' as a myth but Maradona made that fairytale a reality. An icon. Rest In Peace Legend. We will never forget ???? pic.twitter.com/Xcy0Nw8KWn