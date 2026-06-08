Interzis la Campionatul Mondial! A fost expulzat din Statele Unite după 12 ore de interogatorii

Interzis la Campionatul Mondial! A fost expulzat din Statele Unite după 12 ore de interogatorii CM 2026
SPORT.RO
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Un membru al delegației Irakului ratează participarea la Cupa Mondială, după ce autoritățile americane i-au refuzat accesul în țară, deși avea toate actele în regulă.

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Talal SalahIrakCM 2026
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Naționala asiatică se confruntă cu dificultăți majore la granița americană, înaintea startului competiției. Potrivit jurnaliștilor de la RMC Sport, fotograful oficial al echipei, Talal Salah, a fost reținut și interogat aproximativ 12 ore pe aeroportul O'Hare din Chicago.

Deși deținea o viză validă pentru Statele Unite și acreditarea oficială eliberată de FIFA, lui Salah nu i s-a permis să treacă de punctul de frontieră. Oficialul a fost expulzat, fiind nevoit să parcurgă un drum obositor de întoarcere spre Bagdad. Călătoria a însemnat un zbor din Chicago cu destinația Madrid, urmat de o escală în Cairo, înainte de a ajunge în Irak. Oficialul naționalei Irakului nu va mai putea participa la turneul final din această vară.

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Prima participare din 1986

Pentru selecționata Irakului, competiția din 2026 reprezintă revenirea la Cupa Mondială după o pauză de 40 de ani, precedenta prezență bifându-se tot pe continentul nord-american, în Mexic.

Irak face parte din Grupa I și va juca prima partidă pe 16 iunie, contra Norvegiei. Calendarul continuă cu un meci împotriva Franței, programat pe 22 iunie, și se încheie în faza grupelor cu duelul din 26 iunie, în fața Senegalului.

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