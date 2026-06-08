Interzis la Campionatul Mondial! A fost expulzat din Statele Unite după 12 ore de interogatorii

Naționala asiatică se confruntă cu dificultăți majore la granița americană, înaintea startului competiției. Potrivit jurnaliștilor de la RMC Sport, fotograful oficial al echipei, Talal Salah, a fost reținut și interogat aproximativ 12 ore pe aeroportul O'Hare din Chicago.

Deși deținea o viză validă pentru Statele Unite și acreditarea oficială eliberată de FIFA, lui Salah nu i s-a permis să treacă de punctul de frontieră. Oficialul a fost expulzat, fiind nevoit să parcurgă un drum obositor de întoarcere spre Bagdad. Călătoria a însemnat un zbor din Chicago cu destinația Madrid, urmat de o escală în Cairo, înainte de a ajunge în Irak. Oficialul naționalei Irakului nu va mai putea participa la turneul final din această vară.