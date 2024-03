Ioan Becali a numit cel mai bun jucător din istoria fotbalului. "L-am văzut live!"

Ioan Becali a vorbit despre un subiec care naște dezbateri aprinse. Cine e THE GOAT în fotbalul mondial. Omul care deține o agenție de impresariat condusă de Dragoș Sârbu a fost la mai multe meciuri în care Diego Armando Maradona evolua pentru Napoli sau pentru reprezentativa Argentinei.

Campion mondial cu Argentina în 1986 și vicecampion mondial în 1990, Diego Armando Maradona e considerat de mulți oameni din fotbal numărul 1.

„Pentru mine numărul unu este Maradona! El la antrenament avea 25.000 de spectatori! L-am văzut live pe Maradona. După care urmează mai mulţi: Messi, Ronaldo, Ronaldinho, dar numărul unu este Maradona şi îţi spun şi de ce. La Napoli cel mai important sfânt este San Gennaro. Acum este San Diego. Stadionul din Napoli îi poartă acum numele lui Maradona.

El la Napoli putea să vină cu 20 de valize şi nu-l controla nimeni. Nu aveai voie să te atingi de Maradona. Un geniu a fost, păcat că nu a trăit mai mult. Uită-te la Messi, ca o comparaţie. Are o viaţă extraordinară şi în afara terenului”, a declarat Giovanni Becali, în podcastul lui Damian Drăghici.

Maradona, care suferea de probleme cu rinichii, ficatul şi inima, a murit la 60 de ani în urma unui infarct, pe 25 noiembrie 2020, la doar câteva săptămâni după o operaţie pe creier, pentru îndepărtarea unui cheag de sânge.

Autopsia fostului campion mondial a determinat că decesul a intervenit ca urmare ”a unui edem pulmonar acut secundar şi a unei insuficienţe cardiace cronice exacerbate”. La inimă s-a descoperit că suferea de o cardiomiopatie dilatată.

România și Argentina s-au duelat în faza grupelor la Mondialul din 1990, iar scorul s-a terminat 1-1. Iosif Rotariu a fost în teren și a fost fotbalistul care l-a ținut sub marcaj pe regretatul Diego Maradona tot meciul.

„Am stat aproape de Diego, am reușit să interceptez multe mingi, de multe ori am depășit și limita regulamentului, pentru că așa este la fotbal, dar neintenționat. Faptul că era foarte valoros n-aveam cum decât să mai fac și câte un fault.

Au fost momente în meci când, chiar la începutul partidei, a făcut o deviere cu exteriorul, am întârziat cu tackling-ul meu și a făcut fază de gol, apoi m-a motivat și mai mult și am încercat să regândesc puțin lucrurile, să stau mai aproape de el. Am avut și o intrare mai dură la el”, au fost cuvintele lui Iosif Rotariu.