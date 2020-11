Scene INCREDIBILE pe strazile din Napoli dupa moartea lui Maradona! Zeci de mii de oameni pe strazi. Stadionul San Paolo ar putea lua numele lui Diego!

Suporterii s-au strans in mai multe locuri din oras. Au fost aprinse torte, iar multi dintre oameni au venit cu flori sau candele pe care le-au aprins.

In cinstea lui Maradona, stadionul San Paolo va avea nocturna pornita toata noaptea. Primarul orasului a propus ca arena sa ia numele zeului argentinian, varianta la care presedintele lui Napoli, De Laurentiis, a spus ca se gandeste in perioada urmatoare.



