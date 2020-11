"Dumnezeu a murit!" Prima pagina COLOSALA a L'Equipe dupa moartea lui Maradona! Cum va fi publicat ziarul joi

Anuntul mortii lui Maradona a cutremurat fotbalul mondial!

Pe strazile din mai multe orase ale Argentinei, sute de mii de oameni au iesit pentru a-l omagia pe Diego. La fel s-a intamplat si la Napoli, orasul unde Maradona a petrecut 7 ani ca jucator si a luat doua titluri de campion in Serie A.



Marile institutii de presa au tratat pe larg subiectul disparitiei lui Maradona. Marii fotbalisti ai lumii, reetrasi sau in activitate, au postat de asemenea mesaje emotionante in memoria lui D10S pe retelele de socializare.

Francezii de la L'Equipe au ales o prima pagina impresionanta pentru ziarul de joi.

"Dumnezeu a murit" - e titlul cu care publicatia se deschide dupa ziua care va marca istoria fotbalului.

Maradona a murit miercuri, la 60 de ani, in urma unui stop cardiac.