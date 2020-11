Lumea fotbalului, devastata de moartea lui Maradona! Ce mesaje au transmis Barcelona, Napoli sau Manchester United

Diego Armando Maradona a incetat din viata miercuri, din cauza unui stop cardiac.

Legenda argentiniana a pierdut lupta cu viata la doar doua saptamani dupa ce a fost externat din spital si in ciuda faptului ca medicii care l-au operat asigurau ca se va face bine.

Considerat de foarte multi oameni drept cel mai mare fotbalist din toate timpurile, Maradona a avut un rol decisiv in castigarea Cupei Mondiale de catre nationala Argentinei in 1986.

Clubul pentru care a facut istorie si la care este cel mai iubit de catre suporteri, Napoli, a transmis la scurt timp dupa aflarea vestii ca Diego va ramane intotdeauna in inimile celor de acolo.

Always in our hearts ???? Ciao, Diego pic.twitter.com/I2gTWqdtdB — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) November 25, 2020

De asemenea, oficialii Barcelonei au tinut sa ii multumeasca lui Maradona pentru ce a facut la echipa catalana.

Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020

Si alte cluburi uriase din Europa, precum Manchester United, Chelsea si Manchester City au trimis mesaje de condoleante pentru trecerea in nefiinta al lui "El Pibe D'Oro".

Football has lost one of its greatest icons. Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/uGIinhLDgf — Manchester United (@ManUtd) November 25, 2020

A genius of his art. A master of our game. One of the all-time greats. Rest in peace, Diego Maradona. ???? pic.twitter.com/SRsFhnGrlX — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 25, 2020

We're joining the footballing world in saying farewell to one of the absolute greats. RIP Diego Maradona ???? pic.twitter.com/n16SGF3KXn — Manchester City (@ManCity) November 25, 2020

Un amanunt mai putin cunoscut din cariera lui Maradona este ca in 1978 a fost foarte aproape de a semna cu Sheffield United. Transferul a picat in cele din urma pentru ca oficialii englezilor nu au fost de acord sa plateasca mai mult de 200.000 de lire sterline.

Acum, clubul englez a reactionat la vestea decesului lui Maradona.

Almost a Blade at 17. RIP Diego. ❤️ Sheffield United are joining the football world in saying farewell to one of the greatest players to have ever played the beautiful game, Diego Maradona. pic.twitter.com/zOexhEKMhI — Sheffield United (@SheffieldUnited) November 25, 2020